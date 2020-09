Bacanje medicinskog biserja by Doc (#104) - Ako vam dijete po živcima lupa, dajte mu bocu 7 Upa

Prije Xanaxa i Apaurina bio je - litij.

Soli ovog najlakšeg alkalijskog metala korištene su za liječenje depresije, shizofrenije, bipolarnog poremećaja... Štoviše, početkom 20. stoljeća, u vrijeme najveće popularnosti litija kao "lijeka za smirivanje živaca", stavljali su ga u bezalkoholne napitke u slobodnoj prodaji (baš kao što se u to doba u Coca Coli zaista nalazio kokain). Piće s okusom limuna i limete u kojem se nalazio litij, a reklamirano je kao posebno pogodno za djecu, isprva je nazvano "Bib-Label Lithiated Lemon-Lime Soda", no kasnije je preimenovano u kraće i pamtljivije - "7 Up".

Litij je iz formulacije za 7 Up izbačen tek 1950. godine.

S druge pak strane, statistike kažu da regije u kojima se u vodi za piće prirodno nalazi litij imaju značajno nižu stopu samoubojstava od regija čije stanovništvo pije vodu bez tragova tog elementa.