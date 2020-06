Bicikl na kotačima s Formule 1

The Q je naziv YouTube kanala jednog "ljubitelja Formule 1 koji ima previše vremena", kako se njegov vlasnik sam opisuje. Uzevši u obzir činjenicu da ovogodišnja sezona F1 zbog pandemije bolesti COVID-19 i dalje nije započela, The Q je očito imao puno previše vremena za snimanje svojih videa, pa je tako prije tjedan dana objavio jedan od svojih boljih i popularnijih uradaka. Snimio je, naime, kako je preradio klasični bicikl u jedinstveni "fatbike", koji umjesto biciklističkih kotača koristi one – iz Formule 1.

Prerada za poželjeti

Iskoristio je službene gume i kotače Formule 1, Pirelli P Zero, u srednje tvrdoj inačici s vizualno atraktivnim žutim natpisima i odlučio ih dodati na prilično obični gradski bicikl. Prerada je zahtijevala prilično radikalnu nadogradnju vilica, koje je ovaj youtuber izradio u vlastitom aranžmanu i nakalemio ih na postojeći okvir bicikla.

Složio je i sasvim nove osovine na koje se mogu postaviti 13-inčni naplatci s gumama, a na koje je dodao i biciklističke disk kočnice. Na stražnju osovinu smjestio je i zupčanik za prijenos snage s pedala, sa samo jednom brzinom. U konačnici ovaj ultimativni fatbike ima toliko široke gume da može komotno samostalno stajati i održavati ravnotežu. Prema snimci se čini da ga nije baš lako voziti zbog ovećeg otpora guma, ali da će privlačiti poglede u gradu – to je sigurno. Na YouTubeu se video već bliži broju od 2 milijuna pregleda.

Formula 1 na kakvu nismo navikli

Usput spomenimo i da će se sezona Formule 1 u 2020. godini održati u prilično izmijenjenom obliku. Sve će započeti prva dva vikenda u srpnju, kada će se održati dvije uzastopne utrke na austrijskom Red Bull Ringu. Za sada su potvrđeni datumi održavanja tek prvih osam utrka.

Osim dvije u Austriji, planirano je do početka rujna održati i dvije utrke u britanskom Silverstoneu, te po jednu u Mađarskoj, Španjolskoj, Belgiji i Italiji. Ukupno će se ova sezona sastojati od 15-18 utrka, a kako sada stvari stoje sve one bit će održane bez gledatelja.