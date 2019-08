Dragan Petric: Top 5 skrivenih serija na Netflixu koje morate pogledati

Korisnik sam Netflixa još od prije no što je došao kod nas, pa sam se nagledao svega, a ovo su serije koje su mi se najviše urezale u pamćenje…

Katalog Netflixove ponude dostupan u Hrvatskoj sužen je u odnosu na onaj koji je na raspolaganju američkim gledateljima, no i dalje se radi o šumi filmova i serija u kojoj je teško pronaći drvo. Netflixu je to najveći nedostatak: kada završite s gledanjem neke serije, naprosto ne znate što biste gledali sljedeće i teško je iskopati štogod jednako dobro ili bolje od onog s čime ste upravo gotovi. To osobito vrijedi za sadržaje koje nisu razvikani hitovi i koji su, zapravo, skriveni negdje u dubinama Netflixa. Sustav preporuka, pa i pretrage vrlo je loš i takve nam skrivene dragulje ne otkriva, pa najčešće krenem gledati nešto što su mi drugi preporučili… Sada je vrijeme da se odužim i za ljetnu dokolicu i ja prenesem svoje preporuke najboljih skrivenih serija na Netflixu vama!

After Life

Fantastični Ricky Gervais na posebno duhovit način tumači lik neambicioznog novinara lokalnih dnevnih novina koji se teško nosi s preranom smrću svoje supruge. Kroz šest polusatnih epizoda uživat ćete u turbulenciji emocija i zasigurno pustiti pokoju suzu, što od tuge, što od smijeha… Izgubivši ono do čega mu je najviše stalo, glavni lik više ne mari što će se događati s njegovim životom, pa si dozvoljava stvari koje mu prije nisu niti padale na um…

After life Sezona 1 Epizoda 6 Objava prve sezone 2019.

Bonding

Štreberica s njujorškog sveučilišta noćima zarađuje džeparac kao seksualna domina, a kao asistenta za ispunjavanje perverznih želja svojih klijenata angažirala je svojeg najboljeg prijatelja, homoseksualca. Izvanredna komedija koja razotkriva, ali i banalizira neke od najskrivenijih ljudskih tabua probavlja se u dahu, pa je najbolje svih sedam 15-minutnih epizoda „odbinđati“ na naglo. Bonding je „50 nijansi sive“ za one s inteligentnim smislom za humor.

Bonding Sezona 1 Epizoda 7 Objava prve sezone 2019.

Love

Love je svojevrsna „down to earth“ verzija nekadašnjih teen-hitova Beverly Hills i Melrose Place u kojoj, umjesto bahatih, bogatih i ušminkanih protagonista pratimo ljubavne i seksualne zavrzlame kudikamo realnijih, pametnijih, ali i suvremenijih karaktera. U prvom planu je veza koja se razvija između seksualno neiskusnog i prilično neuglednog geeka i kudikamo iskusnije, zgodnije, ali i ljenije djevojke. Tridesetak epizoda raspoređenih u tri sezone osigurat će vam dugotrajniji ljetni odmor za mozak.

Love Sezona 3 Epizoda 34 (10 + 12 + 12) Objava prve sezone 2016.

Atypical

Još jedna serija iz žanra „inteligentnih komedija“ je i Atypical, gdje se radnja fokusira oko svakodnevice glavnog lika – 18-godišnjaka koji ima dijagnozu iz autističnog spektra i koji je upravo u životnoj fazi kada se treba osamostaliti. Potpuno verbalan, ali izrazito doslovan, Sam Gardner nailazi na njemu neshvatljive prepreke u razvoju prijateljskih, obiteljskih, poslovnih, ali i ljubavnih i seksualnih odnosa, otkrivajući mnoge nedostatke, ali i mnoge prednosti svoje dijagnoze…

Atypical Sezona 2 Epizoda 18 (8 + 10) Objava prve sezone 2017.

Novine

Jedina (za sada) dostupna hrvatska serija na Netflixu ujedno je i jedna od ponajboljih serija u novijoj domaćoj produkciji uopće. Radnja prati redakciju jedinog neovisnog dnevnog lista čiji se urednici i novinari suočavaju s najgorim profesionalnim izazovom – dolaskom novog vlasnika, tajkunske „sirovine“ slizane s vlašću, kojem, dakako, neovisnost nije baš nikakav prioritet. Ako ste Novine propustili na HRT-u, nadoknadite gledanjem sve tri sezone preko Netflixa…

Novine Sezona 2 Epizoda 21 (10 + 11) Objava prve sezone 2016.

Bonus: Orange is the New Black

Ok, ovo nije skriveni dragulj Netflixa, već upravo suprotno – ovo je razlog da se pretplatite na Netflix! Apsolutno najbolja serija na ovom streaming servisu omamljuje svojom vrhunskom produkcijom i fenomenalnim castingom. Radnja prati živote štićenica federalnog zatvora s minimalnom razinom osiguranja koje se suočavaju sa specifičnostima mikrosredine u kojoj su se zatekle zbog svojih problema sa zakonima. Nepravda, nasilje i arogancija prikazane na zastrašujuće realističan način, ali u formi komedije podjednako će vas hipnotizirati kao i obilje lezbijskih scena, režiranih u istoj, tragikomičnoj maniri… Biti pretplatnik Netflixa, a ne odgledati OITNB je životni propust!