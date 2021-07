Ford lansirao parfem s mirisom benzina, namijenjen vozačima električnih vozila

Iako zvuči kao loša šala proizašla iz dokolice u nekom marketinškom odjelu za vrijeme pauze (tipa "rebrandinga" u Voltswagen), ovdje se navodno radi o zaista ozbiljnom potezu. Proizvođač automobila Ford, koji pokušava kupce prilagoditi na činjenicu da će njihov kultni Mustang u budućnosti voziti na struju, došao je na ideju kako olakšati prijelaz s benzina na električni pogon. Prema njihovoj ideji, to će biti olakšano – novim parfemom s mirisom benzina.

Prema istraživanju koje su proveli, svaki peti vozač automobila smatra da će mu pri prelasku na električni automobil najviše nedostajati miris benzina. Gotovo 70% ispitanika izjavilo je da će im miris oktana nedostajati barem u nekoj mjeri. Ako je vjerovati ovom istraživanju, ljudi su miris benzina rangirali među one najpoželjnije, ugodnije od mirisa vina ili sira, otprilike ga stavivši na razinu ugode s mirisom novih knjiga.

Nije šala, časna riječ

Sve to dalo je ideju Fordovim stručnjacima, pa su kreirali Splash and Dash, parfem koji miriše na vozilo s pogonom na fosilna goriva. Osim benzina, u njemu se nalaze "dimne nijanse, natruhe gume te 'životinjska' komponenta". Sve to trebalo bi podsjećati na naslijeđe marke Ford i njihovog klasičnog Mustanga.

Stručnjaci za mirise su pri izradi ovog parfema analizirali kemikalije koje se mogu naći u interijeru vozila, u njihovim motorima i benzinu, primjerice benzaldehid i p-Cresol. Stopili su ih s klasičnim sastojcima parfema kao što su đumbir, lavanda, pelargonija i sandalovina, koji su pridodali dodatne tonove završnom mirisu. Parfem, pak, neće biti dostupan u slobodnoj prodaji, već će poslužiti Fordu u misiji "razbijanja mitova o električnim automobilima i uvjeravanja tradicionalnih entuzijasta u potencijale električnih vozila".