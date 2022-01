GTA 5 na Game Boyu? I to je donekle moguće

Sebastian Staacks, autor There Oughta Be bloga, napravio je WiFi disketu za Game Boy, pomoću koje može streamati videoigre. Prvi na redu za testiranje bili su GTA 5, Crysis i Doom

Rockstar „navlači“ GTA 5 po različitim konzolama još od 2013. godine, a sada je njegovo igranje, barem donekle, moguće i na Nintendovom Game Boyu. Za to je, naime, zaslužan, fizičar, koder i autor There Oughta Be bloga, Sebastian Staacks.

„Prije nekoliko tjedana napravio sam Game Boy disketu s ugrađenim WiFi-jem. Sada mogu streamati video i igrati igrice u punoj rezoluciji, pri 20 FPS-a. I to sve na neizmijenjenom originalnom Game Boyu“, rekao je Staacks.

Na svom je YouTube kanalu objavio i videozapis u kojem objašnjava sve tehničke stvari i pothvate koji stoje iza njegove kreacije. Videoigre poput GTA 5, Crysisa i Dooma, zapravo se pokreću s PlayStationa te se šalju na Linux laptop, koje te informacija potom prosljeđuje na WiFi disketu na Game Boyu.

U načelu, takve videoigre vrte se na Game Boyu baš onako kako biste i očekivali – poprilično loše. Toga je, naravno, svjestan i Staacks, koji i sam kaže da su slika i sučelje gotovo neupotrebljivi. No, u svakom slučaju, neupitno je da je riječ o jednoj vrlo zanimljivoj kreaciji zbog koje će mladi fizičar još mjesecima dobivati velike količine pregleda na YouTubeu i svom blogu.