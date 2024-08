Guinnessov rekord: Priključio čak 444 konzole na isti televizor

Ibrahim Al-Nasser iz Saudijske Arabije nije obični ljubitelj igranja na konzolama ili kolekcionar – on je sada i svjetski rekorder. U Guinnessovu knjigu rekorda ušao je kao osoba koja je uspjela spojiti najveći broj igraćih konzola na jedan televizor, njih čak 444. Službeni suci potvrdili su taj rekord krajem ožujka u Rijadu, pa je sada Al-Nasser vlasnik neobičnog rekorda.

Ovaj Saudijac veliki je obožavatelj konzola i u kolekciji ih ima nekoliko stotina. Obuhvaćena je tako cijela povijest konzola, od najstarije, Magnavox Odyssey, lansirane 1972. godine pa sve do PlayStationa 5 Slim s kraja prošle godine. U kolekciji se nalaze brojne poznate i nepoznate konzole, Xbox 360, Nintendo Switch, Wii U, vlasniku omiljeni Sega Genesis, ili pak rariteti kao što je Super A’Can. Tu su i razne plug-and-play igre i otprilike sve što je ikada izdano u toj domeni.

Upute u Excel tablici

Sve to, ako poželi, vlasnik može igrati na jednom jedinom televizoru. Za spajanje svih tih konzola koristi se nizom prekidača, adaptera i priključaka, što znači da pri prebacivanju s jedne na drugu konzolu ne mora iskopčavati i prikopčavati kabele, već se sve odvija preko složenog sustava preklopnika.

Guinness World Records

Tako je, malo po malo dodavajući opremu, ovaj Saudijac stvorio velik i kompliciran sustav, toliko zamršen da mu prilikom prebacivanja konzola za pomoć treba tablica u Excelu. U njoj Al-Nasser drži upute za prikapčanje sklopki i redoslijed radnji za pokretanje svake od 444 konzole. Sustav zahtijeva i ozbiljno planirano kabliranje te skrivanje kabela, preko 30 RCA preklopnika, najmanje 12 HDMI preklopnika, kao i priključke i adaptere za prastare konzole iz kolekcije.

Guinness World Records

Kad je cijela stvar narasla do neslućenih razmjera, njezin vlasnik pomislio je da je vjerojatno jedini u svijetu koji kod kuće ima takav sklop, pa je pozvao ljude iz Guinnessa da to provjere. Oni su mu potom i uručili službenu potvrdu rekorda "Najveći broj igraćih konzola priključenih na jedan TV", no da bi postao i najveći kolekcionar, morat će se još potruditi. Guinness navodi da je trenutačno osoba s najvećom kolekcijom konzola u svijetu Amerikanka iz Teksasa Linda Guillory, koja ih je krajem 2019. godine posjedovala čak 2.430.