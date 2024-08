Najveća svjetska privatna kolekcija mobitela sastoji se od 3.615 uređaja

Službeno najveća svjetska kolekcija mobitela u vlasništvu je Španjolca iz Barcelone, no i u Hrvatskoj postoji jedna, koja bi se s njome mogla boriti za mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda

Gunnessova knjiga rekorda odnedavno je bogatija za još jedno postignuće vezano uz tehnologiju. Osim Saudijca koji je na isti televizor uspio spojiti 444 igraće konzole, tu je i Španjolac sa službeno najvećom svjetskom privatnom kolekcijom mobitela. U knjigu rekorda Wences Palau Fernandez iz Barcelone ušao je s kolekcijom od 3.615 mobilnih uređaja.

Ima tu različitih modela, od starih Nokija do modernih iPhonea, u svim mogućim varijantama i bojama. Novi rekorder svojom je kolekcijom premašio dosadašnji rekord Rumunja Andreia Bilbiea Argentisa, koji je držao kolekciju od 3.456 mobitela.

Fernandez kaže da je s kolekcionarstvom započeo 2008. godine, želeći sakupiti sve Nokije, čiji je veliki ljubitelj, a koje si prije toga nije mogao priuštiti. Kroz prvih desetak godina prikupio je 700 primjeraka te marke, pa proširio svoj hobi i na mobitele ostalih proizvođača. Među onima koje sada posjeduje mnogi su i raritetni primjerci ili posebna izdanja, unikati koje je vrlo teško ili nemoguće pronaći.

I u Hrvatskoj ima konkurencije

Slijedom ove vijesti o novom Guinnessovom rekordu obratili smo se za komentar i najpoznatijem domaćem kolekcionaru mobitela, povremenom Bugovom suradniku Krunoslavu Ćosiću. On u svojoj kolekciji trenutačno ima oko 2.400 uređaja, no istaknuo nam je jednu posebnost. Kod njega, naime, nema mjesta "duplikatima", tj. mobitelima istog modela, ali različite boje, kao što je to slučaj kod rekordera Fernandeza.

Krunoslav Ćosić predstavio je dio svoje kolekcije u Tech Radaru

"Tu ima baš jako puno duplih, odnosno i po više komada istog modela, u istoj boji. Imam i ja nešto takvih, počeo sam to tek odnedavno tako skupljati, a žao mi je što nisam od početka. Odnio sam u reciklažna dvorišta najmanje 1.000 duplih mobitela jer ih nisam planirao čuvati, kao duplikate samo različite boje", kaže Ćosić. Iako ne možemo procijeniti koliko bi rekordna kolekcija imala unikatnih modela, možemo zaključiti da se i u Hrvatskoj krije jedna kolekcija mobitela svjetskog značaja, ne toliko daleka od Guinnessove knjige.