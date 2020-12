Priprema se utrka autića na daljinsko upravljanje – na Mjesecu

Nekoliko američkih kompanija zajedničkim će snagama izraditi bolide na daljinsko upravljanje kojima se namjeravaju utrkivati na Mjesecu, upravljajući sa Zemlje, sve to krajem sljedeće godine

Kompanija aktivna u području edukacije i zabavne tehnologije, Moon Mark, najavila je kako će sljedeće godine organizirati prvu u povijesti utrku čija će staza biti na Mjesecu. Prema našem prirodnom satelitu u listopadu 2021. trebao bi poletjeti SpaceX-ov Falcon 9, koji će tamo dostaviti autonomni lander naziva Nova-C kompanije Intuitive Machines. Taj će lunarni lander na Mjesečevu površinu dopremiti dva električna bolida, svaki od kojih će imati masu od oko 2,5 kilograma.

Uz njih će dolaziti i poseban mehanizam koji će ih "lansirati" na površinu, kao i sva komunikacijska oprema. Sve to težit će oko 8 kilograma, pa bi se trošak dostave tok "paketa" na Mjesec mogao popeti i preko 10 milijuna dolara. Misija Nova-C ukupno će na Mjesec ponijeti do 100 kilograma znanstvenih instrumenata, a sletjet će u istu regiju, Ocean oluja, kao i nedavno kineska sonda Chang'e 5.

3,2,1… start!

Nakon što slete na Mjesec, ovi električni autići (za čiji dizajn je zadužen poznati dizajner McLarena, BMW-a i Ferrarija Frank Stephenson) bit će povezani s "daljinskim upravljačima" na Zemlji, i bit će namijenjeni za međusobno utrkivanje. Priliku da njima upravljaju imat će učenici šest srednjih škola iz SAD-a, odabrani kroz seriju natjecanja. Oni će se tada moći svojim bolidom utrkivati protiv drugih timova, prateći svoje bolide uživo na Mjesecu.

Morat će njima upravljati tako da prođu određenu trasu, savladaju teški teren i budu što brži. Sve će pratiti nekoliko kamera postavljenih uz trkaću stazu.

Poduži lag u komunikaciji

Logično, postavlja se pitanje "laga" u komunikaciji s autićem na daljinsko upravljanje kada je on oko 385 tisuća kilometara daleko od pilota, no iz Moon Marka kažu kako latencija ne bi smjela predstavljati velik problem u vožnji i utrkivanju. Trkaći bolidi bit će bežično povezani s lunarnim landerom, koji će video i telemetriju s njih prenositi do Zemlje.

U najboljem slučaju izračun pokazuje da će latencija biti 1,3 sekunde, odnosno da će oni koji "voze" autiće po Mjesecu povratnu informaciju na svoje komande dobiti tek nakon najmanje 2,6 sekundi. Neće, dakle, biti riječ o ludo uzbudljivoj utrci, ali sama činjenica da će se sa Zemlje upravljati vozilima na Mjesecu mogla bi pobuditi velik interes javnosti.

Mjesečev "Tilkedrom"

Dodatnu atrakciju trebala bi predstavljati i sama staza. Nju će osmisliti legendarni dizajner gotovo svih modernih trkaćih staza u Formuli 1, Hermann Tilke, čije prepoznatljive (i često kontroverzne) konfiguracije ljubitelji ovog sporta nazivaju "Tilkedromima". Za izradu bolida zadužena je kompanija Lunar Outpost, specijalizirana za autonomna svemirska vozila.

Cilj cijelog projekta je popularizirati svemirske tehnologije i općenito STEAM područja edukacije, kao i inspirirati mlađe generacije u cijelom svijetu. Dakako, organizatori utrke najavljuju i da će primati sponzorstva za vozila i timove u ovom jedinstvenom i povijesnom pothvatu.