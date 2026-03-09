Tetris na Ikeinoj zidnoj lampi? I to je moguće

Iako to vjerojatno nitko nije ni zamišljao, Ikeina zidna lampa Obegränsad pretvorena je u igrivu verziju Tetrisa zahvaljujući projektu jednog tehnološkog entuzijasta

Matej Markovinović ponedjeljak, 9. ožujka 2026. u 18:47
📷 Screenshot: YouTube/Max Goldberg
Screenshot: YouTube/Max Goldberg

Ikeina zidna lampa Obegränsad pretvorena je u igrivu verziju Tetrisa zahvaljujući projektu tehnološkog entuzijasta Maxa Goldberga. Ugradnjom mikrokontrolera ESP32 i prilagodbom softvera, LED matrica lampe postala je interaktivni zaslon za jednu od najpoznatijih puzzle igara.

Naime, ova lampa u sebi skriva LED matricu rezolucije 16 × 16, koja je izvorno predviđena za prikaz nekoliko jednostavnih i različitih svjetlosnih uzoraka. Goldberg je iskoristio taj raspored LED dioda kako bi na njoj pokrenuo Tetris, pri čemu je igru morao prilagoditi nešto manjem prostoru.

No, unatoč tome, igra zadržava brojne moderne mehanike. Tako, primjerice, ima Super Rotation System za rotaciju blokova, zatim ghost blokove koji pokazuju gdje će neki pasti te sustav 7-bag za ravnomjernu raspodjelu tetromina. Implementirane su i funkcije poput Delayed Auto Shift i Auto Repeat Rate za glatko pomicanje blokova te sustav odgode zaključavanja koji sprječava beskonačno pomicanje blokova po dnu igraćeg prostora.

Sve se kontrolira putem bežičnog kontrolera, pri čemu se blokovi pomiču pomoću D-pada. Uz to, novu funkciju dobila je i bočna tipka na lampi pa tako ju kratki pritisak stavlja u stanje mirovanja ili ju ponovno pokreće, dok držanje tipke pet sekundi aktivira uparivanje kontrolera putem Bluetootha.

Ako kontroler nije povezan, lampa će automatski prijeći u takozvani „autoplay art mode“ u kojem ESP32 pokušava sam igrati Tetris na cijeloj LED matrici, pretvarajući tako lampu u zanimljivu svjetlosnu instalaciju.

Izvorni kod projekta objavljen je na GitHubu, što znači da ga zainteresirani mogu preuzeti, nadograditi ili iskoristiti kao osnovu za vlastite projekte temeljene na LED matricama i mikrokontroleru ESP32. Kako to sve funkcionira, pogledajte u kratkom videu na YouTubeu kojeg prilažemo.

 

 

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi