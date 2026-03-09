Tetris na Ikeinoj zidnoj lampi? I to je moguće

Iako to vjerojatno nitko nije ni zamišljao, Ikeina zidna lampa Obegränsad pretvorena je u igrivu verziju Tetrisa zahvaljujući projektu jednog tehnološkog entuzijasta

Ikeina zidna lampa Obegränsad pretvorena je u igrivu verziju Tetrisa zahvaljujući projektu tehnološkog entuzijasta Maxa Goldberga. Ugradnjom mikrokontrolera ESP32 i prilagodbom softvera, LED matrica lampe postala je interaktivni zaslon za jednu od najpoznatijih puzzle igara.

Naime, ova lampa u sebi skriva LED matricu rezolucije 16 × 16, koja je izvorno predviđena za prikaz nekoliko jednostavnih i različitih svjetlosnih uzoraka. Goldberg je iskoristio taj raspored LED dioda kako bi na njoj pokrenuo Tetris, pri čemu je igru morao prilagoditi nešto manjem prostoru.

No, unatoč tome, igra zadržava brojne moderne mehanike. Tako, primjerice, ima Super Rotation System za rotaciju blokova, zatim ghost blokove koji pokazuju gdje će neki pasti te sustav 7-bag za ravnomjernu raspodjelu tetromina. Implementirane su i funkcije poput Delayed Auto Shift i Auto Repeat Rate za glatko pomicanje blokova te sustav odgode zaključavanja koji sprječava beskonačno pomicanje blokova po dnu igraćeg prostora.

Sve se kontrolira putem bežičnog kontrolera, pri čemu se blokovi pomiču pomoću D-pada. Uz to, novu funkciju dobila je i bočna tipka na lampi pa tako ju kratki pritisak stavlja u stanje mirovanja ili ju ponovno pokreće, dok držanje tipke pet sekundi aktivira uparivanje kontrolera putem Bluetootha.

Ako kontroler nije povezan, lampa će automatski prijeći u takozvani „autoplay art mode“ u kojem ESP32 pokušava sam igrati Tetris na cijeloj LED matrici, pretvarajući tako lampu u zanimljivu svjetlosnu instalaciju.

Izvorni kod projekta objavljen je na GitHubu, što znači da ga zainteresirani mogu preuzeti, nadograditi ili iskoristiti kao osnovu za vlastite projekte temeljene na LED matricama i mikrokontroleru ESP32. Kako to sve funkcionira, pogledajte u kratkom videu na YouTubeu kojeg prilažemo.