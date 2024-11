Youtuber će izraditi satelit koji će služiti za snimanje selfieja s planetom Zemljom

Nevjerojatan spoj tehnologije i zabave dolazi od bivšeg NASA-inog inženjera i poznatog youtubera Marka Robera. On, naime, planira omogućiti ljudima da snime selfie s planetom Zemljom pomoću satelita kojeg će lansirati u orbitu u suradnji s Googleom i T-Mobileom.

Kako prenosi The Verge, satelit će moći fotografirati portrete prikazane na Googleovom Pixelu, dok će u pozadini biti Zemlja. Rober obećava da će fotografije biti personalizirane, što znači da će korisnici moći podijeliti svoju lokaciju pa će satelit snimiti selfie baš iznad njihovog grada. Štoviše, Rober će korisnike čak i obavijestiti o točnom vremenu snimanja, što znači da će se u teoriji moći „uhvatiti“ dva puta na istoj fotografiji, uživo i na zaslonu Pixela.

Rober je na svom YouTube kanalu objasnio kako funkcionira satelit. Rekao je da se cijeli sustav oslanja na dvije kamere s Googleovog Pixela montirane na obje strane satelita, a energija se crpi iz velike solarne ploče koja puni bateriju od 120 Wh. Poseban izazov predstavlja orijentacija satelita, koji mora mijenjati položaj za tri različite funkcije – prikupljanje solarne energije, snimanje selfieja i slanje podataka. Uz to, Roberov tim instalirao je unutarnji zamašnjak koji omogućava kontrolu položaja satelita.

Iako Rober i T-Mobile kažu da svi zainteresirani mogu sudjelovati u ovome besplatno, to baš i nije tako. Za dobivanje koda koji će se koristiti za selfie potrebno se pretplatiti na CrunchLabs, platformu koja nudi edukativne inženjerske setove za djecu. Pretplate se kreću između 25 i 80 dolara godišnje, ovisno o paketu. Za one koji su korisnici T-Mobilea ili imaju Pixel, sudjelovanje će biti besplatno, ali treba napomenuti da to u Hrvatskoj neće biti slučaj.

Lansiranje satelita planirano je za siječanj 2025. godine putem SpaceX-ove misije Transporter 12, dok će snimanje selfieja započeti nekoliko mjeseci kasnije.