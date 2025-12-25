Znanstveni pogled na Sam u kući: koliko je vjerojatan scenarij zapleta filma?

Jedan je fizičar ponovno ovih blagdana gledao kultni božićni film Sam u kući, pa mu je na pamet palo pitanje – koliko je vjerojatno da se u stvarnom životu dogodi taj zaplet. O svemu je napisao pravi rad

Sandro Vrbanus četvrtak, 25. prosinca 2025. u 20:00
📷 Amazon
Amazon

Dok nas televizije iz godine u godinu časte reprizama filmskog serijala Sam u kući, a mi ih gledamo usput grickajući ostatke kolača ili francuske salate od ručka, malo kome će pasi na um ideja o – znanstvenoj analizi bizarnog zapleta tog filma. No, zato je tu fizičar Luis Batalha, rodom iz Portugala, ali trenutačno nastanjen u San Franciscu. On se inače bavi fizikom čestica, proučava efekte Sunčevih zraka na detektor čestica AMS-2, smješten na Međunarodnoj svemirskoj postaji, no u slobodno vrijeme, čini se, gleda filmove i osmišljava hipoteze koje će potom testirati.

Gledajući, dakle, prvi film Sam u kući, primijetio je da je maleni Kevin kod kuće ostao sam jer je njegova obitelj prespavala alarm, podešen za 8:00 sati. To se dogodilo jer je preko noći nakratko bilo nestalo struje, što je poremetilo satove, a u konačnici dovelo i do frenetičnog spremanja za put. Pritom je, znamo, najmlađi član obitelji zaboravljen. No, kolika je zapravo vjerojatnost da cijela četveročlana obitelj (računaju se samo odrasli) McAllister prespava 8 sati na bilo koji vikend u godini? Upravo to je Batalha naumio izračunati.

Geekovski izračun

U izračun je uzeo spomenutih četvero odraslih, podatke o spavanju iz baze američke udruge National Sleep Foundation, postavio problem, vjerojatnosti opisao Gaussovom normalnom distribucijom, pa u konačnici došao do rezultata. Vjerojatnost da će četvero odraslih ljudi u normalnim okolnostima (bez da znaju da ujutro imaju let) spavati od 23 sata uvečer pa sve do iza 8 sati ujutro na bilo koji vikend iznosi – 0,13%.

Ako su, pak, zbog blagdanske atmosfere u krevet išli nešto kasnije, recimo oko ponoći, vjerojatnost da će zaspati bez alarma raste na 2,6%. Sve to izračunato je bez utjecaja djece koja će se možda probuditi ranije, nervoze zbog nadolazećeg puta, kao i činjenice da će parovi spavati skupa, što može donekle poremetiti ciklus sna.

Sve u svemu, legendarno kašnjenje McAllisterovih malo je vjerojatan, ali apsolutno moguć scenarij, rubni slučaj, točno onakav kakav je potreban za odličan zaplet božićnog filma – zaključuje se u znanstvenom radu (još nerecenziranome), dugom jednu stranicu i objavljenome u znanstvenom časopisu na društvenoj mreži X. Tamo ga je vidjelo već gotovo 1,5 milijun ljudi.



