Kozmičko božićno drvce zasjalo u novom ruhu

U sklopu svoje božićne tradicije NASA je objavila "blagdansku" fotografiju dubokog svemira. Ove godine posebno su istaknuli galaksiju "Božićnog drvca", točnije zvjezdanog skupa NGC 2264

Sandro Vrbanus četvrtak, 25. prosinca 2025. u 11:45
📷 X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: Clow, M.; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare and K. Arcand
Američka svemirska agencija NASA objavila je novu vizualizaciju poznatog zvjezdanog jata NGC 2264, popularno nazvanog "Božićno drvce". Ova impresivna slika rezultat je spajanja visokotehnoloških podataka iz NASA-inog rendgenskog opservatorija Chandra i optičkih snimaka koje je prikupio astrofotograf Michael Clow pomoću svojeg teleskopa u Arizoni.

Mlado zvjezdano jato

Kombinacija fotografija u različitim spektarima svjetlosti omogućila je detaljan uvid u strukturu zvjezdanog skupa. Podaci s Chandre prikazani su nijansama crvene, ljubičaste, plave i bijele boje, dok su optički podaci, koji predstavljaju vidljivi spektar, interpretirani kroz zelene i ljubičaste tonove. Upravo te zelene nijanse formiraju obrise koji podsjećaju na borove iglice, dajući objektu njegov prepoznatljiv blagdanski izgled – pa je stoga fotografija i objavljena upravo sada.

📷 X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: Clow, M.; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare and K. Arcand
NGC 2264 nalazi se u našoj galaksiji na udaljenosti od približno 2.500 svjetlosnih godina od Zemlje. Jato se sastoji od iznimno mladih zvijezda čija se starost procjenjuje na između jedan i pet milijuna godina. Na snimci se te zvijezde ističu kao jarka plava i bijela svjetla, okružena vrtlozima plina koji dodatno naglašavaju dinamiku ovog nebeskog tijela.

Usporedba s našim Sunčevim sustavom najbolje dočarava mladost ovog sustava. Dok su zvijezde u jatu NGC 2264 tek na početku svog životnog ciklusa, Sunce se smatra zvijezdom srednjih godina sa starošću od oko pet milijardi godina. To znači da je naše Sunce otprilike tisuću puta starije od zvijezda koje tvore ovo blistavo kozmičko božićno drvce.



