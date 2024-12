Google i Facebook prijavljuju milijune slučajeva dječje pornografije, Apple izbjegava odgovornost

Apple je 2021. godine uveo alat za skeniranje nezakonitih slika seksualnog zlostavljanja. Međutim, tvrtka je brzo odustala od ove inicijative nakon kritika stručnjaka za kibernetičku sigurnost koji su tvrdili da bi to moglo dovesti do zahtjeva za vladinim nadzorom. Odluka da se ukine alat sada je temelj tužbe koja tvrdi da Apple nije ispunio svoje obećanje o zaštiti žrtava seksualnog zlostavljanja djece.

Potencijalna odšteta 1,2 milijarde dolara

U tužbi se, između ostalog, navodi da je Apple potencijalno dužan nadoknaditi štetu skupini od 2.680 žrtava. James Marsh, jedan od odvjetnika uključenih u slučaj, izjavio je da bi ukupna naknada mogla premašiti 1,2 milijarde dolara ako porota utvrdi Appleovu odgovornost.

Zaština samo na moderiranje sadržaja

Znakovitost ove tužbe je šireg značaja. Odjeljak 230 Zakona o komunikacijama štiti tehnološke tvrtke od odgovornosti pa ovaj slučaj odstupa od prijašnje prakse. To se nadovezuje na nedavnu presudu Žalbenog suda SAD-a za Deveti okrug kojom je utvrđeno da se zaštita tehno-kompanija prema Odjeljku 230 može primijeniti samo na moderiranje sadržaja i ne pruža opću zaštitu od odgovornosti. Ove su presude otvorile vrata najnovijoj tužbi i ako ishod za tužitelje bude povoljan, sigurno će se nastaviti da prisili tvrtke da preispitaju svoje prakse moderiranja sadržaja.

I u Appleu su bili svjesni propusta

Tužba ističe značajnu razliku u praksi prijavljivanja među tehnološkim tvrtkama. Dok Google i Facebook prijavljuju preko milijun slučajeva Nacionalnom centru za nestalu i iskorištavanu djecu (NCMEC), Apple je prijavio samo 267 slučajeva. Nije moguće da se na Appleovim platformama ne nalazi dječja pornografija, zaključili su tužitelji i pokrenuli postupak. A to su znali i u Appleu. Prema pisanju New York Timesa, i u samom Appleu bili su odavno zabrinuti. Eric Friedman, Appleov izvršni direktor, navodno je 2020. godine poručio kolegi da su oni "najveća platforma za distribuciju dječje pornografije", pripisujući to Appleovom davanju prednosti privatnosti nad povjerenjem i sigurnošću.

Kao odgovor na tužbu, Appleov glasnogovornik Fred Sainz rekao je da se tvrtka hitno i aktivno bori protiv ovih slučajeva bez ugrožavanja sigurnosti i privatnosti svih korisnika.