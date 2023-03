Atomski "ping-pong": znanstvenici uspjeli optički "dobacivati" pojedinačne atome

Na korejskom Naprednom institutu za znanost i tehnologiju nedavno je ostvarena najmanja "igra loptom" ikada, na najmanjem terenu koji možete zamisliti. Tim je riječima predstavljen rad znanstvenika iz područja optike, kojim su uspješno u optičku klopku bili uhvaćeni pojedinačni atomi, a potom "dobacivani" iz jedne klopke u drugu.

Bacanje i hvatanje atoma

Hvatanje individualnih atoma u optičke zamke poznat je proces, no južnokorejska ekipa prva je koja je pokazala da ih je moguće na ovaj način bacati i hvatati u drugu klopku, a da oni nisu pod izravnom kontrolom dok putuju s jednog mjesta na drugo. "Drugim riječima, atom je izbačen i uhvaćen između dvije svjetlosne klopke, baš kao što lopta putuje od bacača do hvatača u bejzbolu", pojasnio je Jaewook Ahn, jedan od članova tima, koji stoji iza ovog eksperimenta.

Iilustracija slobodno letećih atoma između dvije klopke, koja prati ovaj rad Jaewook Ahn, Korea Advanced Institute of Science and Technology

U pokusu su korišteni atomi rubidija, ohlađeni gotovo na apsolutnu nulu, pa potom smješteni unutar svjetlosnog snopa 800-nanometarskog lasera. Kako bi izbacili atom iz nje, moraju je ubrzati u jednom smjeru te isključiti svjetlosni izvor, baš kao da dobacuju loptu. U pravom trenutku potom moraju uključiti drugu klopku kako bi ponovno zarobili atom i umirili ga na drugom mjestu. Eksperiment je pokazao da je to izvedivo, i to tako da atom na putu od početne do završne točke ne dođe u interakciju s nekim drugim atomima.

Udaljenost na kojoj je ovaj "ping-pong" uspješno demonstriran je 4,2 mikrona, a atom je pritom putovao brzinom od 65 centimetara u sekundi. Uspješnost hvatanja "letećih" atoma bila je 94%, a uz unaprjeđenja bi se mogla dovesti i bliže savršenoj učinkovitosti od 100%.

Istraživači kažu kako je ovo postignuće bitno za razvoj kvantnog računalstva, ali i kemije. Naime, smatraju da bi se tehnika dobacivanja mogla primijeniti pri manipuliranju kubitima, ali i za precizno sudaranje atoma, što bi pak otvorilo polje "kemije na razini pojedinačnog atoma". Rad koji opisuje dobacivanje atomima recenziran je objavljen u časopisu Optica.