Dronovi isporučuju cjepivo protiv covida-19 u Gani

Američka je tvrtka Zipline započela isporučivanje cjepiva protiv covida-19 u Gani, pomoću svojih autonomnih dronova, prenosi Business Insider. Zahvaljujući letjelicama, cjepivo je sada dostupno i u ruralnim područjima zapadnoafričke države, gdje nije lako doći konvencionalnim prijevoznim sredstvima.

Cjepivo je isporučeno Africi COVAX inicijativom, projektom pokrenutim uz pomoć Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u svrhu osiguravanja pristupa cjepivu zemljama trećeg svijeta. Kako prenosi The Verge, Zipline ima četiri distribucijska centra u Gani u kojima se nalaze aerodromi za dronove te medicinska skladišta s flotom od 30 dronova i medicinskim materijalom. Izvršni direktor Ziplinea Keller Rinaudo upravo to ističe kao razlog dobivanja cjepiva iz COVAX-a.

Izvor: Zipline

„Gana može garantirati isporuku ovog cjepiva u bilo koju zdravstvenu ustanovu ili bolnicu u zemlji po niskoj cijeni i vrlo visokoj pouzdanosti“, objašnjava Rinuado za The Verge. Naime, navodi se da svaki distribucijski centar može obavljati isporuku u krugu od 22.500 kilometara kvadratnih, a tvrtka tvrdi da njihovi dronovi mogu doprijeti do 12 milijuna ljudi, odnosno trećine populacije Gane.

Izvor: Zipline

Budući da se radi o cjepivu proizvođača AstraZeneca koje je potrebno držati na temperaturama od 2 do 8 stupnja Celzijeva, hlađenje je izrazito olakšano jer Zipline može koristiti postojeću izolaciju za prijevoz krvi i drugih vrsta cjepiva. Rinuado također ističe činjenicu da u zraku nema prometnih nepogoda, stoga je transport izrazito olakšan, a za jednu je dostavu potrebno prosječno 30 do 40 minuta.

„Pri dolasku na odredište, cjepivo ide odmah u hladnjak ili ravno u nečiju ruku“, govori Rinaudo.