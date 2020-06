Numerički pogled na realni svijet

Jedna grana simulacija o kojoj se – kako bi se moglo i pretpostaviti – ne govori mnogo, ali nema sumnje da se njome bave mnoge državne vlade, političke su simulacije. Još prije pola stoljeća u literaturi su se počeli pojavljivati numerički modeli upogonjeni na tadašnjim računalima, koji su paralelno simulirali političke, socijalne i tržišne prilike u državama.

Čak i ako se radi o simulaciji koja ovisi o teško kontroliranim i mjerenim vanjskim faktorima da se ne može smatrati pouzdanom, svakom bi vladaru bilo korisno znati kakav bi efekt koji politički potez mogao izazvati – bilo pozitivan ili negativan. U krajnjoj liniji, i cijelo društvo i država samo su još jedan sustav koji bi se trebao moći barem približno tako simulirati.

Ne treba to gledati kroz nekakvu konspiracijsku prizmu, jer da su te simulacije tako uspješne, nijedna vlast, barem ne ona koja im ima dostup, nikad više ne bi izgubila nijedne izbore. No da može pomoći pri nekim, kako se to voli reći, dnevnopolitičkim pitanjima, vjerojatno ipak jest slučaj.