Promatranjem biljaka iz satelita moguće je predvidjeti vulkansku aktivnost

U znanstvenom časopisu Geochemistry, Geophysics, Geosystems objavljen je rad koji opisuje novu metodu promatranja i analiziranja vulkanskih područja, tj. aktivnosti vulkana koje konvencionalnim metodama izravnog opažanja ne bi mogle biti zabilježene. Metoda se sastoji od neizravnog promatranja vulkanske aktivnosti praćenjem vegetacije u njihovoj blizini, a autori rada, znanstvenici sa sveučilišta McGill, pokazali su da se promjene u rastu i ponašanju biljnih ekosustava na tim područjima mogu koristiti kao pokazatelji onoga što se događa daleko ispod površine.

Biljke kao senzori

Promjenjivi uvjeti oko vulkana i njihove emisije neposredno prije erupcije komplicirani su za snimiti putem satelita. No, poznato je da se u tom razdoblju mogu zabilježiti emisije ugljikovog dioksida i vodene pare. Efekti tih "provjetravanja" vulkana prije erupcije presuptilni su da bi ih se iz satelita snimilo izravno, no njihove posljedice na vegetaciju nisu. Naime, povećane koncentracije CO 2 i vodene pare pospješuju proces fotosinteze i samim time potiču rast biljaka.

Mjesto proučavanja i tri kontrolna područja

Za potrebe analize ovi znanstvenici uzeli su podatke prikupljene snimanjem američkog Nacionalnog parka Yellowstone, u razdoblju od 1984. do 2022. godine, pa ih uspoređivali sa satelitskim snimkama obližnjih usporedivih šumskih područja, koja nisu u blizini vulkana. Pokazalo se da vulkanska aktivnost ima utjecaj na razvoj biljnih sustava – prije erupcije magma i plinovi vulkana "gnoje" i potiču rast biljaka, dok sa smirivanjem vulkana mnoge biljke na tom području venu.

Podaci o normaliziranom vegetacijskom indeksu na tri kontrolna i testnom području

Riječ je o suptilnim promjenama, koje do sada nisu zabilježene, a nedvojbeno su rezultat manjih razina vulkanskih poremećaja. Na tako malenoj skali vulkansku aktivnost do sada nije bilo moguće zabilježiti postojećim metodama, primjerice infracrvenim mjerenjem temperature iz satelita. Autori rada kažu da je snimanje vegetacije potencijalno siguran i učinkovit alat za predviđanje promjena u vulkanskim emisijama, posebno primjenjiv u područjima kojima je fizičko pristupanje opasno ili otežano. Podaci o podzemnim aktivnostima magme mogu znanstvenicima mnogo otkriti i o mogućim erupcijama, pa se ova metoda može primijeniti i kao rani signal erumpiranja.