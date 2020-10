Prvi život možda i nije nastao u vodi nego na suhome

Život je nastao, prva živa stanica je nastala u vodi, u toploj barici punoj svakojakih organskih spojeva i anorganskih soli. To je napisao Charles Darwin u jednom pismu, dodavši jedan veliki ali: „But if (and oh! what a big if!).“ Zbog tog „if“, štoviše zbog „what a big if!“, Darwin se u mislima o najtajnovitijem i najsudbonosnijem događaju u povijesti Zemlje nije usudio ići dalje. No, što dalje? Nije li logično postanak života potražiti u vodi – u pradavnom oceanu ili ovakvoj ili onakvoj bari ili barici – kada je život prešao s mora na kopno, a ne s kopna u more? Vodozemci su nastali od riba, a ne ribe od vodozemaca. Štoviše, na kopnu nije postojao život sve do unazad pola milijarde godina: prve su se kopnene biljke pojavile krajem silura (prije oko 420 mil. godina), a prve životinje, vodozemci u karbonu (prije nekih 300 mil. godina). A život u moru bujao je već tri milijarde godina...

No nije moralo biti baš tako. Postanak života nije jednostavan, ili bolje rečeno jednostepen događaj kako je to zamišljao otac evolucijske biologije (a i mnogi drugi poslije njega). Život nije nastao odjedanput, nego postepeno, dugom evolucijom sve složenijih sustava – kako je prije stotinu godina nagovijestio ruski biolog Aleksandr Ivanovič Oparin, vjerni (i radikalni) sljedbenik darvinizma i, dakako, dijalektičkog materijalizma. U tim je događajima, međutim, i suhoća, a ne samo vlažnost odigrala svoju ulogu.

Mnogo se istraživalo. Sredinom prošloga stoljeća američki je kemičar Sidney Fox pokusom pokazao, a i mnogi kemičari poslije njega, da su molekule proteina najvjerojatnije nastale na suhom, naime kada je otopina aminokiselina (kojih je u pradavnom moru bilo više nego što bismo očekivali) isparavala na vrućoj, vulkanskoj stijeni. Onda su došla mnogobrojna istraživanja koja su pokazala da se i nukleotidi, građevni elementi nukleinskih kiselina, polimeriziraju na suhom, naime na katalitičkim mineralima gline, posebice montmorilonitu. I što još?

Tri autora: Ivan Halasz, Ernest Meštrović i Tomislav Stolar

I evo još: naši su znanstvenici iz Instituta Ruđer Bošković (Tomislav Stolar, Stipe Lukin, Krunoslav Užarević i Ivan Halasz) te farmaceutskih tvrtki Pliva (Maša Rajić Linarić) i Xellia (Ernest Meštrović) u suradnji s njemačkim kemičarem Martinom Etterom uspjeli prirediti parove nukleinskih baza u krutom stanju, dakle bez upotrebe bilo kakvog otapala. O tome su nedavno objavili znanstveni rad u prestižnom časopisu što ga izdaje britanski Royal Society of Chemistry, najstarije kemijsko društvo na svijetu (osnovano 1662. godine). Naslov rada je dosta tehničan, da ne kažem kemičan: „DNA-specfic selectivity in pairing of model nucleobases in the solid state (DNA-specifična selektivnost u sparivanju modelnih nukleobaza u čvrstom stanju)“. Što su naši kemičari radili? Mljeli, miješali, a potom zagrijavali – najjednostavnije rečeno.

Riječ je naime o mlinu s kuglama, no ne onom i onakvom kakvim se tko zna od kojeg stoljeća melju rude, nego o jednom malom, jakom i brzom mlinu koji mrvljenjem i miješanjem praha postiže da molekule čine ono što inače ne bi činile. I kad su u taj mlin stavili derivate nukleinskih baza koji su se od nukleozida (građevnih jedinica DNA) razlikovali po tome što je šećerna skupina (molekula deoksiriboze) bila zamijenjena metilnom stupinom (–CH 3 ), postigli su da su njihove molekule prepoznale jednu drugu onako kako u molekuli DNA jedna baza prepoznaje drugu. U molekuli DNA nasuprot segmenta lanca A-T-C-G, da uzmemo jednostavan primjer, stoji komplementarni segment T-A-G-C; segmenti se prepoznaju po načelu sparivanja baza, A-T i C-G. Ili točnije, molekula adenina (A) gradi s molekulom timina (T) dvije vodikove veze, dok pri sparivanju citozina (C) s gvaninom (G) dolazi do uspostavljanja triju vodikovih veza. No što se dogodilo s molekulama njihovih metilnih derivata, 1-mC i 9-mG?

Sparivanje 1-mC i 9-mG te baza C i G u molekuli DNA

No samom meljavom naši kemičari nisu uspjeli postići sparivanje baza 1-mC i 9-mG. To su postigli tek kada su zagrijali prah na 200 oC. Kada su pak pomiješali sve četiri metilirane baze (1-mC, 9-mG, 9-mA i 1-mT) dobili su kristale sa sparenim molekulama, 1-mC:9-mG i 9-mA:1-mT. Ovo posljednje sparivanje bilo je malo drugačije nego u molekuli DNA (Hoogsteenovo sparivanje), što je već opisano u literaturi. Sparivanje 1-mC i 9-mG nije moguće postići u vodi jer molekule H 2 O uspostavljaju vodikove veze s nukleobazama pa razaraju vodikove veze među njima. (Tko je jači taj kvači i u svijetu molekula.)

I što na kraju reći? Sparivanje nukleobaza u čvrstom stanju, ukazuju rezultati u radu naših znanstvenika, stvorilo je evolucijski pritisak koji je od mnoštva sličnih spojeva odabrao baš one prave, naime A, T, C i G. To je još jedan malen no važan korak prema odgonetki tajne postanka života. Korak malen, ali nije li i život nastao malim koracima?

Nenad Raos, rođen 1951. u Zagrebu, je kemičar, doktor prirodnih znanosti i znanstveni savjetnik, sada u mirovini. Autor je i 13 znanstveno-popularnih knjiga od kojih je posljednju, „The Cookbook of Life – New Theories on the Origin of Life“ (izišlu 2018. godine), napisao na engleskom jeziku. Urednik je rubrike „Kemija u nastavi“ u časopisu Kemija u industriji, za koji piše i redovite komentare. Nagrađen je Državnom godišnjom nagradom za promidžbu i popularizaciju znanosti 2003. godine.