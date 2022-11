SI sustav mjernih jedinica proširen prefiksima rona i kveta za velike, ronto i kvekto za male mjere

Deka, hekto, kilo, mega, giga, tera, peta, eksa, zeta, jota… to su dosadašnji prefiksi za označavanje većih jedinica unutar SI sustava, a značenja su im od 10 pa sve do 1024. S druge strane, prefiksi za jedinice s vrlo malenim iznosima idu od deci (10-1) pa do jokto (10-24). No, znanstvenicima je ovaj raspon, od 24 nule prije do 24 nule poslije decimalnog zareza, postao premalen. Stoga su na ovotjednoj Generalnoj konferenciji za utege i mjere u Parizu uveli po dva nova prefiksa sa svake strane ove skale.

Novi prefiksi za velike mjere mogli bi biti korisni za izražavanje količina podataka, koji se u današnje vrijeme generiraju i prenose u sve većim količinama. Isto tako novi nazivi moći će pojednostaviti izražavanje mase kozmičkih objekata. S druge strane spektra, prefiksi za iznimno malene mjere moći će biti korišteni kod opisivanja iznimno slabih fenomena, kao što je, na primjer, kozmičko pozadinsko zračenje.

Rona i kveta

Novi, dakle prefiksi mjernih jedinica su:

rona (ronna) za 10 27 ,

, kveta (quetta) za 10 30 ,

, ronto za 10 -27

kvekto (quecto) za 10-30.

Do sada su se umjesto 1027 neslužbeno ponekad koristili prefiksi bronto ili hela, ali oni se u SI sustav nisu mogli uklopiti jer dijele prvo slovo s nekim već postojećim oznakama. Slova r i q ostala su, kažu znanstvenici, još jedina slobodna slova engleske abecede, kojima ne počinju druge oznake. Iz tog razloga sudionici Konferencije morali su se domisliti novim nazivima, s jedinstvenim početnim slovima. Iako će se u našoj transkripciji novi prefiksi vjerojatno pisati kao kveta i kvekto, no simboli su im Q i q, kako se "k" ne bi moglo zamijeniti za prefiks kilo.

Prva je ovo nadogradnja prefiksa od 1991. godine, kada su u SI sustav službeno uvedeni zeta, jota, zepto i jokto. Sljedeća se ne očekuje u narednih 25 godina, jer bi ovakav sustav trebao dobro poslužiti znanstvenicima u doglednoj budućnosti.

Jednu korisnu primjenu novouvedenih oznaka istaknuo je Richard Brown, ravnatelj odjela za mjerne jedinice u Nacionalnom fizikalnom laboratoriju Ujedinjenog Kraljevstva. Koristeći nove prefikse, kaže, "možemo reći da planet Zemlja teži otprilike 6 ronagrama, što je šestica iza koje slijedi 27 nula, a Jupiter oko dva kvetagrama".

Predmetci (prefiksi) mjernih jedinica