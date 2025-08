Što je intuicija: supermoć ili misaoni placebo?

Psiholog Joel Pearson sa Sveučilišta u Novom Južnom Walesu predložio je skup praktičnih savjeta za poboljšanje intuicije, sažetih u akronimu SMILE. Svako slovo označava jednu ključnu smjernicu:

S – Self-awareness (samosvijest): Intuicija ne funkcionira pouzdano kada su emocije uzburkane. Stanja poput tjeskobe, straha, euforije ili iscrpljenosti mogu zamagliti unutarnje signale. Stoga je važno biti svjestan vlastitog emocionalnog i fizičkog stanja prije nego što se osloni na unutarnji osjećaj.

M – Mastery (majstorstvo): Intuiciji se najviše može vjerovati u područjima u kojima postoji duboko znanje i iskustvo. Gdje nema stručnosti, osjećaj najčešće vodi stranputicom.

I – Instincts and impulses (instinkti i porivi): Intuicija nije isto što i nagonska reakcija. Strah od zmije nije intuicija – to je instinkt. Želja za još jednom čokoladicom nije intuicija – to je poriv. Važno je razlikovati automatske nagone od suptilnih kognitivnih uvida.

L – Low-probability events (događaji niske vjerojatnosti): Ljudi su notorno loši u procjeni rijetkih događaja. Intuicija ne pomaže pri odlučivanju o stvarima poput klađenja na lutriju ili izbjegavanja zrakoplova zbog straha od nesreće. Emocije lako nadvladaju razum u takvim slučajevima.

E – Environment (okruženje): Intuicija najbolje funkcionira u poznatom okruženju u kojem je razvijena – na poslu, kod kuće, u poznatom timu. Promjene okoline, poput selidbe ili promjene radnog mjesta, mogu privremeno otežati pristup „starim“ intuitivnim uvidima.

Primjena ovih pet pravila može pomoći da se intuicija iz nejasnog osjećaja pretvori u pouzdaniji alat za snalaženje u kompleksnom svijetu.