Zašto neki ljudi uporno donose loše odluke

Naše krive prosudbe mogu proizaći iz načina na koji naš mozak koristi vizualne i zvučne znakove pri procjeni rizika, pokazuje novo istraživanje

Mladen Smrekar subota, 27. prosinca 2025. u 15:35
Neki se ljudi više od drugih oslanjaju na okolne znakove pri donošenju odluka i takve osobe teže mijenjaju svoja uvjerenja 📷 creativeart
Ako imate osjećaj da stalno donosite pogrešne odluke, uzrok bi mogao biti u tome kako vaš mozak uči iz okoline. Prema radu istraživača Sveučilišta u Bologni, objavljenom u časopisu Journal of Neuroscience, pojedinci koji se snažnije oslanjaju na slike i zvukove koji prate njihove odluke teže prilagođavaju svoja uvjerenja kad se promijeni značenje tih znakova.

Ljudi s kompulzivnim poremećajima, ovisnostima ili anksioznošću pristrano favoriziraju ili izbjegavaju znakove 📷 kues1
Drugim riječima, ako ste jednom naučili da je određeni znak povezan s pozitivnim ishodom, vaš mozak će se toga držati i kada taj isti znak kasnije počne označavati rizik. Ta “ukorijenjena” asocijacija može dugoročno potaknuti niz loših odluka. Fenomen je posebno izražen kod osoba s kompulzivnim poremećajima, ovisnostima ili anksioznošću, koje imaju izraženiju osjetljivost na okolne podražaje.

Znanstvenici planiraju istražiti kako ta smanjena sposobnost “ažuriranja” mentalnih veza utječe na ponašanje i postoji li način da se takvi obrasci odlučivanja preokrenu terapijskim pristupima.



