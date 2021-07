Život na Marsu: traži SiO2, ne H2O!

Otkada je prije jedno i pol stoljeće Charles Darwin napisao, u privatnom pismu, kako je život (ako, ako...) nastao u „toploj barici“ (warm little pond) potraga za tom „baricom“ ne prestaje. Ili, mogli bismo bolje reći, pronađeno je mnogo ovakvih i onakvih „barica“, geoloških formacija koje su postojale i u doba postanka život na Zemlji – hidrotermalnih polja (hydrothermal fields) u kojima su mogle nastajati molekule od kojih se potom postepenom evolucijom razvio prvi život. To su prije svega gejzirski izvori i gejzirska jezera koja mogu jako varirati i po temperaturi (10–100 oC) i po kiselosti (pH = 1–10) i po kemijskom sastavu. U mnogim hidrotermalnim formacijama ima života, kao uostalom i u blizini hidrotermalnih izvora na dnu oceana: tamo žive hipertermofilni organizmi, mikrobi koji se mogu razmnožavati i pri temperaturi od 120 oC!

Kako na Zemlji tako i na Marsu (i drugdje u Sunčevom sustvu), kaže australski astrobiolog Martin J. van Kranendonk već u naslovu rada „Terrestrial hydrothermal fields and the search for life in the Solar System (Zemaljske hidrotermalne formacije i potraga za životom u Sunčevom sustavu)“, što sam ga primio u rukopisu. I, doista, danas više nitko ne sumnja da je Mars u prvih milijardu godina svoga postojanja bio planet posve nalik na Zemlju, dakle u doba kada se na našem planetu pojavio prvi život. Ako su uvjeti isti, onda su i posljedice iste, govori nam zdrava pamet, pa je i na Marsu morao niknuti život – no izumro je u svoj najranijoj fazi.

Što se zbivalo u Darwinovim baricama teško je reći, no nema sumnje da su se događale mnogobrojne kemijske reakcije o kojima engleski prirodoslovac nije mogao ništa znati. To je prije svega koncentriranje za život potrebnih kemijskih elemenata, prije svega spojeva ugljika, dušika i fosfora – od kojih se sastoje proteini i nukleinske kiseline – a potom spojeva željeza, sumpora, bora, cinka i mangana, koji su poslužili kao katalizatori za kemijske reakcije. U tom smislu zanimljivi su minerali bora koji su mogli dovesti do preferentne sinteze riboze, temeljnog sastojka ribonukleinskih kiselina, te minerali gline, koji su mogli poslužiti kao katalizatori za polimerizaciju nukleotida u molekule RNA.

Osim kemijskih, i organskih i anorganskih spojeva, za postanak života potrebna je i energija, koja je – piše u spomenutom radu – mogla dolaziti iz tri izvora. Prvi je bio toplina Zemljine (Marsove) unutrašnjosti, drugi Sunčeva toplina, a treća energija vidljivog i ultraljubičastog Sunčeva zračenja. Taj je posljednji izvor energije posebno zanimljiv jer se na njemu (fotosinteza!) temelji sav život na našem planetu. Prvi fotosintetski sustav? Kristali sfalerita (ZnO 2 ) i rutila (TiO 2 ) koji su služili kao fotokatalizatori.

Što se nakon toga zbilo, što se dogodilo nakon sinteze prvih „živih“ molekula također nije teško pretpostaviti. U kiselim „baricama“ mogle su nastati prve strukture nalik na stanične membrane da bi potom nastale i prva „živa bića“, protostanice. I tako je nastao život na Zemlji, kažu znanstvenici, naravno uz pretpostavku da se voda prelijevala iz jedne „barice“ u drugu, baš kao što se u kemijskoj tvornici produkti reakcije idu iz reaktora u reaktor. No što je bilo na Marsu?

„Traži vodu – naći ćeš i život“, osnovno je načelo astrobiologije, pa ipak... Voda je pronađena na mnogo mjesta u svemiru, a od života ni traga. Osim vode potrebno je još nešto, a to nešto su upravo hidrotermalne formacije, kako na Zemlji tako i na Marsu. Na Zemlji one dakako postoje, no kontaminirane su mikrobima, pa u njima ne može nastajati život kao prije 3,5 milijardi godina. Na Marsu ih je uzaludno tražiti, jer – znamo – na Marsu nema tekuće vode. No pronađeni su mnogi tragovi nekadašnjih rijeka i jezera. Je li među njima bilo i geotermalnih formacija?

Opalski kremen na Zemlji i Marsu

Odgovor je potvrdan, a trag nekadašnjih toplih jezera pomalo je neočekivan: opalski kremen (opaline silica), koji je po kemijskom sastavu hidratizirani mikrokristalinični silicijev dioksid, SiO 2 ⸳nH 2 O. To je nestabilna vrsta opala, ali samo na Zemlji. Riječ je, jednostavno rečeno, o sitnim kristalima SiO 2 okruženima molekulama vode koji poglavito nastaju oko toplih izvora. I evo dobre vijesti: rover Spirit je pronašao opalski kremen na mjestu Columbia Hills, a iz putanje oko Marsa otkrivena su ležišta tog minerala na padinama vulkanskog stošca Nili Patera. Sve u svemu, na Marsu treba tražiti SiO 2 , a ne H 2 O – ako načas zanemarimo činjenicu da kemijski sastav opala nije SiO 2 nego SiO 2 ⸳nH 2 O.

Nenad Raos je kemičar, umirovljeni znanstveni savjetnik u trajnome zvanju. Još od studentskih dana bavi se popularizacijom znanosti: napisao je na stotine znanstveno-popularnih članaka, sedam je godina bio glavni urednik Prirode, a sada je urednik rubrike „Kemija u nastavi“ u časopisu Kemija u industriji. Autor je sedam izložbi u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu te 13 znanstveno-popularnih knjiga. Posljednja knjiga, s temom postanka života na Zemlji napisao je na engleskom jeziku (The Cookbook of Life – New Theories on the Origin of Life).