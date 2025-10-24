Znanstvenici stvorili zaslon s rezolucijom ljudskog oka

Iako Retina E-paper za sada postoji samo kao laboratorijski prototip, švedski znanstvenici dokazali su da je moguće postići rezoluciju s pikselima veličine fotoreceptora u ljudskom oku

Istraživači sa švedskih sveučilišta Chalmers, Göteborg i Uppsala razvili su tehnologiju koja omogućuje prikaz slike u rezoluciji koja odgovara biološkoj rezoluciji - broju fotoreceptora - ljudskog oka. Riječ je o eksperimentalnom zaslonu nazvanom Retina E-paper, koji koristi najmanje piksele promjera svega 560 nanometara, čime se postiže više od 25.000 piksela po inču.

Boje se reproduciraju pomoću nanočestica volframovog oksida koje raspršuju i reflektiraju svjetlost ovisno o svojoj veličini i rasporedu, dok se njihova optička svojstva mogu električno podešavati. Za razliku od klasičnih zaslona, Retina E-paper nema vlastiti izvor svjetlosti, već funkcionira reflektirajući okolno svjetlo, slično kao perje kod nekih ptica.

Zahvaljujući toj tehnologiji, istraživači su uspjeli na površini od samo 1,4 × 1,9 milimetara prikazati reprodukciju slike Gustava Klimta, Poljubac, što je tek 4000-ti dio veličine tipičnog zaslona pametnog telefona.

Foto: Nature

„Svaki piksel otprilike odgovara jednom fotoreceptoru u oku, odnosno živčanoj stanici mrežnice koja svjetlost pretvara u biološke signale. Ljudsko oko ne može percipirati veću razlučivost od toga,“ objašnjava profesor Andreas Dahlin sa Sveučilišta Chalmers.

Znanstvenici vjeruju da će ova tehnologija otvoriti vrata novoj generaciji zaslona i virtualnih iskustava koja će biti vizualno neodvojiva od stvarnosti, uz manju potrošnju energije i potencijalnu primjenu u proširenoj stvarnosti, znanstvenim simulacijama i kreativnim industrijama. No, treba napomenuti da je ova tehnologija za sada isključivo demonstracijska i da su potrebna dodatna usavršavanja.

Više o tome pročitajte u članku objavljenom na Natureu.