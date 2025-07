Zubobolja stara milijune godina

Osjetljivost zuba nije samo posljedica karijesa ili parodontoze – to je evolucijsko prokletstvo koje smo naslijedili od prvih zuba što su se razvili kao osjetilni organi na oklopima pradavnih riba

Čini se da ona oštra, sijevajuća, kratkotrajna bol u zubima koji osjetimo pri kontaktu s hladnim ili slatkim nije isključivo uvjetovana zubnim oštećenjem, parodontozom, karijesom ili "slabom caklinom", već predstavlja svojevrsni zaostatak iz prošlosti, evolucijski atavizam, "fosilizirani eho" jedne davne biološke funkcije.

Zubi s ordovicijskog oklopa

Prema novoj studiji objavljenoj u časopisu Popular Mechanics, korijeni osjetljivosti zuba sežu duboko u pradavne vode ordovicijskog oceana, u doba kada su prve oklopljene ribe razvile dentikule – osjetilne izrasline nalik zubima na površini tijela.

Ti dermalni dentikuli nisu služili za žvakanje, već su imali funkciju svojevrsnog osjetila, senzornog organa povezanog sa živčanim sustavom. Takvi osjetilno funkcionalni „oklopni zubi“ i dalje su prisutni kod morskih pasa i raža, kojima prekrivaju kožu poput sitnih, sićušnih zuba raspoređenih u redove, dajući im oštru, hrapavu, teksturu poput brusnog papira, čime se dodatno potvrđuje teorija „izvana prema unutra“ – ideja da su zubi u našim ustima ustvari potomci vanjskih struktura koje su postupno migrirale prema unutrašnjosti čeljusti.

Suprotna hipoteza, da su zubi najprije nastali u ustima pa se tek kasnije pojavili na tijelu, gubi na snazi pred nalazima poput nedavno digitalno rekonstruiranog lubanjskog štita ribe Eriptychius americanus.

Makrofotografija površine kože morskog psa: gusto poredane oštre i "zubate" pločice (dentikuli) Pascal Deynat/ Odontobase

Suvremeno razumijevanje osjetljivosti zuba

U današnjoj stomatološkoj praksi, osjetljivost zuba – poznata kao dentinska preosjetljivost – objašnjava se tzv. hidrodinamičkom teorijom. Ta hipoteza, prvi put formulirana sredinom 20. stoljeća, tvrdi da nagla promjena temperature, razlika osmotskog tlaka ili mehanički podražaji izazivaju pokretanje tekućine unutar mikroskopskih kanalića u dentinu. Ti kanalići, poznati kao dentinski tubulusi, izravno su povezani s pulpom zuba i njezinim živčanim završecima. Kada se tekućina u njima pomakne, dolazi do mehaničkog podražaja receptora, što izaziva osjećaj boli.

Građa zuba - kratki pojmovnik caklina – najtvrđi dio zuba, nalazi se na površini krune i štiti unutarnje slojeve od vanjskih utjecaja. Ne sadrži živce.

– najtvrđi dio zuba, nalazi se na površini krune i štiti unutarnje slojeve od vanjskih utjecaja. Ne sadrži živce. dentin – ispod cakline, mekši sloj prožet mikroskopskim tubulusima koji vode do pulpe. Kada je izložen, osjetljiv je na podražaje.

– ispod cakline, mekši sloj prožet mikroskopskim tubulusima koji vode do pulpe. Kada je izložen, osjetljiv je na podražaje. pulpa – središnji dio zuba koji sadrži živce i krvne žile. Odgovorna je za osjet i prehranu zuba.

– središnji dio zuba koji sadrži živce i krvne žile. Odgovorna je za osjet i prehranu zuba. cement – tanka mineralizirana prevlaka koja prekriva korijen zuba i omogućuje vezu s čeljusnom kosti putem parodonta.

– tanka mineralizirana prevlaka koja prekriva korijen zuba i omogućuje vezu s čeljusnom kosti putem parodonta. parodont – potporni sustav zuba koji uključuje cement, gingivu ("zubno meso"), periodontalne ligamente i alveolarnu kost.

U stvarnosti, mehanizam nije uvijek tako jednostavan. Neka novija istraživanja razmatraju i mogućnost da sami odontoblasti – stanice koje stvaraju dentin – mogu funkcionirati kao receptori, te da bol može nastati izravnim prijenosom signala između dentina i živaca, bez potrebe za hidrodinamičkim posredovanjem. Međutim, ove hipoteze još uvijek pripadaju području znanstvene znatiželje, a ne potvrđenoj kliničkoj praksi.

U svakodnevnom kontekstu, najčešći uzroci izloženosti dentina su stanjena caklina (zbog erozije, abrazije ili karijesa), povlačenje gingiva (zubnog mesa) ili dentalne mikrofrakture. Zanimljivo, prevalencija dentinske preosjetljivosti u općoj populaciji varira od 4 % do čak 62 %, ovisno o metodologiji ispitivanja, geografiji i definiciji simptoma, uz veću učestalost kod mlađih odraslih osoba i kod žena.

CT snimka gornjeg dijela raže prikazuje dentikule na njezinoj koži (označene narančastom bojom) Yara Hardley

Kako otkloniti bol, a kako ju pravdati?

Liječenje se temelji na dvama principima: blokiranju otvora dentinskih tubulusa te smanjenju podražljivosti živčanih završetaka. To uključuje uporabu desenzitizirajućih zubnih pasta koje sadrže spojeve poput kalijeva nitrata, kositrovog fluorida ili arginina, kao i profesionalne tretmane u stomatološkoj ordinaciji – od premazivanja fluoridnim lakovima do primjene staklenoionomernih materijala ili laserske terapije. Studije pokazuju da pravilno provedena terapija može smanjiti simptome već unutar mjesec dana.

Staklenoionomerni cementi Staklenoionomerni cementi su dvokomponentni stomatološki materijali koji nastaju reakcijom između kalcij-aluminofluorosilikatnog stakla i polikarboksilne kiseline.

Osim što dobro prianjaju na zubnu strukturu, otpuštaju fluor, što pomaže u remineralizaciji cakline i prevenciji karijesa.

Koriste se za ispune, privremene nadomjestke, cementiranje i zaštitu osjetljivih površina zuba.

Dakle, sada imate znanstveno argumentirano (i vrlo cool!) opravdanje da povećana osjetljivost vaših zuba nije izmišljotina, puki hir, znak slabosti ili 'loših gena': uvijek se možete izvući na dokaze da je riječ o senzornom mehanizmu naslijeđenom od prehistorijskih ajkula, još iz doba kada su riblji dentikuli služili kao receptori za promjene u vodi. Danas taj isti biološki alarmni sustav reagira na zalogaj sladoleda kao da je riječ o predatorskom napadu. It's not a bug, it's a feature – samo malo pogrešno kalibrirana za porciju gelata.