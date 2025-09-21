Dizajnerska rasvjeta u SAD-u printa se 3D pisačima

3D pisači ne koriste samo entuzijasti za izradu figurica, kutijica i kućišta, nego su ih ozbiljno počeli koristiti i manji proizvođači rasvjetnih tijela preko bare

Mario Baksa nedjelja, 21. rujna 2025. u 11:10

Neke američke tvrtke koje se bave proizvodnjom rasvjete suprotstavljaju se tradicionalnim metodama proizvodnje. Sustav kakav je nekad dominirao opisuju kao vrlo nefunkcionalan - spor, preskup, ovisan o uvozu (dijelovi proizvoda obično se proizvode u Kini, zbog nižih troškova) i neusklađen s današnjim tržišnim zahtjevima. Tradicionalna masovna proizvodnja imala je više smisla u eri jeftinog transporta i stabilnih lanaca opskrbe, no danas, u uvjetima globalnih poremećaja, klimatskih izazova i sve izraženije potražnje za održivim rješenjima, za neke takav pristup više ne funkcionira.

Novi alati i nove prakse

Umjesto povratka starim metodama ubrizganja plastike u kalupe, industrija se polako okreće digitalizaciji i inovacijama. Proizvođači sve više ulažu u 3D ispis, koji omogućuje brzu izradu prototipova i manjih serija proizvoda, često uz znatno manju količinu otpada. Digitalni alati za dizajn i simulaciju pomažu da se novi modeli razvijaju brže, uz manje pogrešaka i niže troškove, dok lokalna proizvodnja skraćuje rokove isporuke i smanjuje ovisnost o udaljenim tvornicama. Pritom održivost postaje sastavni dio procesa - sve veći naglasak stavlja se na izbor materijala, energetsku učinkovitost i smanjenje otpada kroz cijeli životni ciklus proizvoda. Neki ne staju na prototipovima, nego koriste 3D ispis i u samoj proizvodnji proizvoda koje isporučuju kupcima.

Ovako to rade u Gantriju, tvrtki koja je nedavno otvorila tvornicu s preko 1.000 3D pisača koji ispisuju rasvjetna tijela

U SAD-u postoje primjeri proizvođača koji potvrđuju takvu tranziciju. Gantri iz Kalifornije razvija model digitalne proizvodnje (digitalna platforma za proizvodnju Gantri), koji omogućava dizajnerima i manjim brendovima da kreiraju rasvjetna tijela bez velikih minimalnih narudžbi, uz proizvodnju po narudžbi i brže prilagođavanje. Gantri koristi tehnologije kao što su 3D ispis i materijale koji su održiviji, čime smanjuju otpad i potrebu za velikim zaliha-inventarom. To im omogućava da reagiraju na promjene u potražnji i dizajnerskim trendovima bez čekanja da masa proizvoda bude isporučena, složena i distribuirana.

A ovako u Wooju...

Drugi primjer je Wooj, mala dizajnerska tvrtka u Brooklynu koja koristi kombinaciju robotike i ručne izrade te digitalnog dizajna. Wooj proizvodi svjetiljke i druge predmete po narudžbi, koristeći materijale poput bioplastike dobivene iz kukuruza te reciklirane plastike, nastojeći održivost i pravedne proizvodne prakse učiniti dostupnima.

Wojo kaže da su njihovi proizvodi koji se ispisuju 3D pisačima izrađeni od filamenta od reciklirane PLA i PETG plastike

Time što sve (dizajn, proizvodnja, sklapanje, otprema) obavljaju lokalno i po zahtjevu kupca, Wooj minimizira zalihe, smanjuje transportne troškove i ambalažu, te izbjegava otpad kao nusprodukt masovne proizvodnje.

Iako digitalna tranzicija donosi i niz izazova, od visokih početnih ulaganja do potrebe za obrazovanjem nove radne snage i usklađivanjem s regulativom, dugoročno se otvara prostor za značajnu korist. Proizvođači koji se prilagode imaju priliku postati agilniji, brže odgovarati na trendove i razvijati proizvode koji su ne samo estetski i tehnološki napredni, već i održivi.



