Orqa planira povećati kapacitet proizvodnje na milijun dronova godišnje

Pokretanjem Globalnog programa za distribuiranu proizvodnju, kroz suradnju s pouzdanim partnerima diljem svijeta, osječka tvrtka povećava proizvodne kapacitete i uspostavlja opskrbni lanac neovisan o Kini

Sandro Vrbanus utorak, 23. prosinca 2025. u 15:28

Osječka Orqa, vodeći europski proizvođač FPV i besposadnih zračnih sustava, objavila je pokretanje Globalnog programa za distribuiranu proizvodnju. Cilj inicijative je kroz suradnju s partnerima povećati proizvodne kapacitete na više od milijun dronova godišnje te uspostaviti opskrbni lanac u potpunosti neovisan o Kini.

Globalna proizvodna mreža

Uz trenutačni kapacitet od 280.000 dronova godišnje u svojem sjedištu u Osijeku, Orqa ovim programom širi proizvodnju na globalnu razinu putem decentralizirane mreže partnera. Partnerstva su uspostavljena u Sjevernoj Americi, Europi, Bliskom istoku i Indo-Pacifiku, a u tijeku su pregovori o suradnji na dodatnim tržištima. Ti će pogoni činiti distribuiranu i otpornu proizvodnu mrežu koja odgovara na globalnu potražnju za bespilotnim letjelicama namijenjenim obrani, uz podršku reindustrijalizaciji i otvaranju radnih mjesta u proizvodnji na lokalnim tržištima.

"Naše poslovanje raste iznimno brzo s kapacitetom proizvodnje 280.000 dronova godišnje koje možemo proizvesti samo u našem sjedištu", rekao je Srđan Kovačević, izvršni direktor Orqe. "Naš Globalni program za distribuiranu proizvodnju proširuje ovu sposobnost omogućujući partnerskim tržištima proizvodnju istih sustava visokih performansi, koristeći Orqine standardizirane komponente."

Ovim modelom Orqa povezuje inženjerska rješenja s lokalnom proizvodnjom, čime se partnerima omogućuje isporuka dronova i komponenti uz kraće rokove isporuke i manje logističkih te regulatornih prepreka. Povećanjem globalne proizvodnje na milijun dronova godišnje, partnerske države dobivaju mogućnost za značajno podizanje razine svojih obrambenih tehnoloških sposobnosti, najavljuju iz Orqe.



