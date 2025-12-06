Intel bi mogao proizvoditi i čipove za iPhone

Prošloga je tjedna dugogodišnji analitičar Ming-Chi Kuo rekao da bi Intel mogao ponovno postati dobavljač naprednih poluvodiča za Apple. Tada je rečeno da će Intel već od 2027. proizvoditi Appleove najjeftinije modele čipova iz M serije za Macove i iPade, koristeći svoj napredni proizvodni proces 18A.

No, sada se javlja analitičar GF Securitiesa, Jeff Pu, koji kaže kako očekuje da će se postići još jedan dogovor prema kojem bi Intel trebao od 2028. isporučivati barem neke čipove iz A serije za iPhone i to prvenstveno za obične modele mobitela, točnije one koji nisu Pro. Kažu da bi Intel u početku proizvodio mali postotak čipova, dok bi TSMC ostao glavni dobavljač.

Uz to, navedeno je da će Intel samo proizvoditi čipove za Apple te da neće sudjelovati u fazi dizajna. Apple tako želi izbjeći potpunu ovisnost o TSMC-u kada je riječ o proizvodnji čipova, a Intel je način da to i postigne.