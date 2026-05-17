Gemini Intelligence neće raditi na svim Android uređajima

Zbog strogih hardverskih zahtjeva, Googleov Gemini Intelligence neće raditi čak i na nekim flagship uređajima

Google je nedavno predstavio Gemini Intelligence, novi skup AI značajki koji donosi napredniju automatizaciju zadataka na Android uređajima. Među mogućnostima se ističu samostalno izvršavanje multi-step radnji u pozadini, obrada informacija te autonomna interakcija s aplikacijama i web stranicama u ime korisnika.

No, prema trenutno dostupnim informacijama, Gemini Intelligence neće biti dostupan na svim Android uređajima. Google je potvrdio da će podršku ovog ljeta dobiti njihovi Pixeli 10 i Samsungovi modeli Galaxyja S26, dok se očekuje da će značajka debitirati i na nadolazećem Galaxy Z Foldu 8 i Z Flipu 8.

Zašto Gemini Intelligence neće raditi na svim uređajima?

Detalji objavljeni na službenim Android stranicama otkrivaju i poprilično stroge hardverske zahtjeve. Za Gemini Intelligence potrebno je najmanje 12 GB RAM-a te podrška za AICore i Gemini Nano v3 modele umjetne inteligencije, koje trenutačno podržava tek manji broj flagship uređaja.

Uz to, uređaji moraju imati flagship SoC, podršku za Android Virtualization Framework (AVF) i pKVM, kao i dugoročnu softversku podršku koja uključuje pet velikih Android nadogradnji i šest godina sigurnosnih ažuriranja.

Zanimljivo je da su nedavno objavljene neslužbene informacija za Pixel 11 navele da bi osnovni modeli mogli imati samo 8 GB RAM-a, što dovodi u pitanje hoće li i oni podržavati Gemini Intelligence.

Google za sada nije otkrio dodatne detalje o kompatibilnosti budućih uređaja.