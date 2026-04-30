Gemini odsad može stvarati datoteke brojnih formata
Googleova AI aplikacija Gemini dobila je nadogradnju koja korisnicima omogućuje trenutačno pretvaranje razgovora u gotove datoteke raznih formata bez napuštanja sučelja
Gemini, Googleov chatbot pogonjen umjetnom inteligencijom, dobio je nadogradnju koja značajno pojednostavljuje prijelaz s idejne faze i jednostavnog razgovora na finalizaciju dokumenata. Korisnici sada mogu putem jednostavnih upita zatražiti od tog alata izradu gotovih datoteka, koje su odmah spremne za preuzimanje ili daljnje dijeljenje. Ovaj dodatak eliminira potrebu za ručnim kopiranjem, lijepljenjem ili naknadnim formatiranjem dokumenata u vanjskim programima.
Široka tehnička podrška
Sustav podržava širok raspon formata, prije svega vlastite Docs, Sheets i Slides dokumente kompatibilne s Googleovim uredskim aplikacijama iz paketa Workspace. Povrh toga, podržano je i generiranje dokumenata raznih ostalih tipova, uključujući Microsoft Word (.docx) i Excel (.xlsx), kao i .pdf dokumente, .csv, .txt, .rtf i markdown (.md) datoteke.
Ovime se pokriva širok spektar potreba, od jednostavnog pisanja teksta do složenijih matematičkih proračuna do obrade podataka. Većinu generiranih datoteka moguće je pohraniti izravno na lokalni uređaj ili ih jednim klikom izvesti na Googleov oblak.
Nova funkcionalnost dostupna je svim korisnicima aplikacije Gemini na globalnoj razini. Prema navodima iz kompanije, cilj je omogućiti neprekidan tijek rada unutar jedne platforme. Umjesto dosadašnjeg fragmentiranog procesa, Gemini bi sada trebao služiti kao centralno mjesto za generiranje sadržaja, koji je odmah primjenjiv u profesionalnom i akademskom okruženju i u vanjskim aplikacijama.