Gemini odsad može stvarati datoteke brojnih formata

Gemini, Googleov chatbot pogonjen umjetnom inteligencijom, dobio je nadogradnju koja značajno pojednostavljuje prijelaz s idejne faze i jednostavnog razgovora na finalizaciju dokumenata. Korisnici sada mogu putem jednostavnih upita zatražiti od tog alata izradu gotovih datoteka, koje su odmah spremne za preuzimanje ili daljnje dijeljenje. Ovaj dodatak eliminira potrebu za ručnim kopiranjem, lijepljenjem ili naknadnim formatiranjem dokumenata u vanjskim programima.

Široka tehnička podrška

Sustav podržava širok raspon formata, prije svega vlastite Docs, Sheets i Slides dokumente kompatibilne s Googleovim uredskim aplikacijama iz paketa Workspace. Povrh toga, podržano je i generiranje dokumenata raznih ostalih tipova, uključujući Microsoft Word (.docx) i Excel (.xlsx), kao i .pdf dokumente, .csv, .txt, .rtf i markdown (.md) datoteke.

Ovime se pokriva širok spektar potreba, od jednostavnog pisanja teksta do složenijih matematičkih proračuna do obrade podataka. Većinu generiranih datoteka moguće je pohraniti izravno na lokalni uređaj ili ih jednim klikom izvesti na Googleov oblak.

You can now generate a variety of downloadable files, including PDFs, @GoogleWorkspace files, Microsoft Word & Excel, and more directly in your chats with Gemini.



Tell Gemini what content to create and the file format you want when you prompt without having to upload a template. — Google Gemini (@GeminiApp) April 29, 2026

Nova funkcionalnost dostupna je svim korisnicima aplikacije Gemini na globalnoj razini. Prema navodima iz kompanije, cilj je omogućiti neprekidan tijek rada unutar jedne platforme. Umjesto dosadašnjeg fragmentiranog procesa, Gemini bi sada trebao služiti kao centralno mjesto za generiranje sadržaja, koji je odmah primjenjiv u profesionalnom i akademskom okruženju i u vanjskim aplikacijama.