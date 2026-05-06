Google redizajnirao Gemini za iOS

U skladu s dizajnom aktualnog iOS-a, nova aplikaciji Geminija imat će Liquid Glass elemente s poluprozirnim sučeljem

Google je započeo s postupnim uvođenjem redizajnirane verzije aplikacije Geminija za iOS, koja donosi osvježeno korisničko sučelje i dodatne mogućnosti interakcije s chatbotom.

Najvidljivija promjena odnosi se na početni zaslon koji sada uključuje animiranu pozadinu i vizualno naglašen okvir za unos pretraživanja. Uz estetske izmjene, Google je proširio i funkcionalnost gumba za dodavanje sadržaja. Pritiskom na znak “+” otvara se širi skup opcija pretraživanja, što uključuje slike, unos putem kamere, glazbu, canvas, dubinsko istraživanje i vođeno učenje.

Foto: Reddit

Novost je i kartica “more uploads”, koja omogućuje korištenje datoteka i resursa iz NotebookLM-a. U skladu s dizajnerskim smjernicama aktualnog iOS-a, aplikacija je dobila i Liquid Glass elemente, s poluprozirnim sučeljem i modernijim vizualnim identitetom.

Očekuje se da će redizajnirano sučelje Geminija stići i na Android, no još nije poznato kada.