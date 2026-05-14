Gemini Intelligence prvo stiže na Samsungove sklopive mobitele?

Iako se mislilo da će Gemini Intelligence prvo stići na Pixele, čini se da ga Google ipak prepušta Samsungu

Google je predstavio Gemini Intelligence, novi paket AI značajki za koji je najavljeno da će tijekom ljeta postati dostupan na uređajima iz serije Galaxy S26 i Pixel 10. Ipak, prema novom izvješću iz Južne Koreje, Gemini Intelligence mogao bi prvo debitirati na Samsungovim nadolazećim sklopivim uređajima, Galaxy Z Foldu 8, Z Flipu 8, a moguće i Wide Foldu.

Naime, Gemini Intelligence trebao bi biti dio Samsungovog sučelja One UI 9, koje je tvrtka nedavno počela testirati. Nova verzija sučelja bit će temeljena na Androidu 17 te će, između ostaloga, donijeti dodatne AI funkcije razvijene u suradnji s Googleom.

Suradnja između Samsunga i Googlea posljednjih je godina postala znatno bliža, pa nije neuobičajeno da Google nove softverske mogućnosti prvo predstavlja upravo na Samsungovim uređajima. Nakon toga iste funkcije obično postanu dostupne i na Pixelima, a kasnije i na ostatku Android ekosustava.

U svakom slučaju, Gemini Intelligence neće dugoročno ostati ekskluzivan za Samsungove uređaje, ali bi Samsung to svakako mogao iskoristiti za početnu promociju novih sklopivih modela.