1Weather - ponajbolja i najcjelovitija aplikacija za vremensku prognozu

OSNOVNI PODACI Naziv 1Weather Namjena Aplikacija za vremensku prognozu Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 12,57 kn

Aplikacija za vremensku prognozu definitivno ne nedostaje, a 1Weather se već dulje vrijeme nalazi među najbolje ocijenjenima i najpopularnijim aplikacijama tog tipa. Osim što lijepo izgleda i na pametnim telefonima i na tabletima, može se pohvaliti i lijepo napravljenim widgetima što će mnogima sigurno biti važno (ima ih oko desetak).

Što se tiče preciznosti vremenske prognoze, većinom je zadovoljavajuća no preciznost ovisi o nizu parametara, a uz to što nudi trenutačan prikaz vremenskih uvjeta s hrpicom dodatnih podataka poput UV zračenja, vlažnosti zraka i tome slično tu je i vremenska prognoza za idućih 24 sata, za idućih sedam dana, a dostupna je i prognoza za do 12 dana unaprijed za što se oslanja na servis Weather20/20.

Zgodno je i to što je moguće vidjeti prognozu za svaki sat dok je za neke gradove moguće vidjeti i minutne prognoze. Naravno, aplikacija će prikazati prognozu uzimajući aktualnu lokaciju (moguće je i ručno naznačiti grad za koji se želi dobiti prognoza), a tu je i prikaz radara (moguće je uključiti i više od 25 različitih dodatnih slojeva), procjena mogućnosti padalina, pregled izlaska i zalaska sunca kao i mjesečevih mijena, a tu su i upozorenja na nevremena kao i hrpica drugih stvarčica.

Aplikacija je sponzorirana no zato i besplatna, a svi oni koji ne mogu podnijeti katkada i pomalo pretjeranu količinu oglasa, mogu ih se riješiti za tričavih 12,57 kuna i to plaćanjem jednokratno; to je nešto što mnoge druge slične aplikacije ne omogućavaju i obično je potrebno plaćati mjesečnu pretplatu. Bilo kako bilo, svi oni koji još nisu pronašli svoju omiljenu aplikaciju za vremensku prognozu, ovoj bi trebali dati priliku.