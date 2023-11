Weather Today - vizualno dobro usklađena aplikacija za vremensku prognozu

OSNOVNI PODACI Naziv Weather Today Namjena Lijepo dizajnirana aplikacija za prognozu vremena Android Google Play iOS Nema Cijena Beplatan / 6,50 eur godišnje

Aplikacija za prognozu vremena definitivno ne nedostaje, a Weather Today je još jedna takva aplikacija namijenjena Android telefonima. Ono čime se ponajprije izdvaja iz gomile sličnih, definitivno nisu neke inovativne mogućnosti ili nikad viđene značajke, ali će se zato dopasti onima koji cijene lijepo osmišljen dizajn.

Vizualno je odlično usklađena pa ju je užitak koristiti, a nudi i podršku za Material You pa će se bojama prilagoditi temi koja je aktivna na pametnom telefonu. Osim toga, to što se značajkama posebno ne ističe u žestokoj konkurenciji, to ne znači da nema što ponuditi. Baš nasuprot.

Sve ono što bi se očekivalo od aplikacija ovoga tipa je zapravo tu skupa s prognozom za svakih sat vremena, aktualnima podacima i vremenskim uvjetima zajedno s podatkom o trenutačnoj kvaliteti zraka kao i drugim podacima (prikazivat će i upozorenja o vremenskim uvjetima), a tu je i pregled radara, prognoza vremena za idućih sedam dana.

Zgodno je i to što je moguće dodati više mjesta za koje se želi pratiti prognoza pri čemu ih je moguće i grupirati, a prognoze je vrlo jednostavno podijeliti s drugima. U besplatnoj se varijanti za podatke o vremenu oslanja na OpenWeatherMaps, no tu je i izdanje Premium koje stoji 6,50 eura godišnje, a u kojem se neće prikazivati reklame te se dobivaju i dodatne mogućnost kao što je podrška za više izvora podataka o vremenu, više widgeta, napredne notifikacije i štošta drugo.