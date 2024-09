APK Extractor - omogućava jednostavan izvoz APK datoteka instaliranih aplikacija

OSNOVNI PODACI Naziv APK Extractor Namjena Omogućava jednostavan izvoz APK datoteka Android Play Store iOS Nema Cijena Besplatan / od 1,89 eur

APK Extractor je funkcionalna aplikacija koja omogućava izvoz APK datoteka instaliranih aplikacija na pametnom telefonu, kako bi se aplikacije jednostavnije podijelilo s drugima ili kako bi se napravile pričuvne kopije (korisno kod reinstalacije telefona ili u drugim slučajevima).

Krasi je intuitivno sučelje koje čitavu stvar samo čini dodatno jednostavnijom (nudi se i tamna tema), a uz to što je moguće izvoziti aplikacije koje je instalirao sam korisnik, moguće je napraviti isto i za sistemske aplikacije. Svakako je dobro to što nije potrebno rutati telefon kako bi se aplikacija koristila, a tu su i neke druge mogućnosti.

Prije svega, APK Extractor nudi detaljan pregled svih dozvola, aktivnosti, usluga, značajki te drugih informacijama o aplikacijama, pri čemu je moguće grupirati aplikacije prema ciljnom i minimalnom SDK-u, lokaciji i tipu instalacije, bibliotekama, platformi, potpisu te drugome.

Odmah nakon instalacije potrebno je odrediti mapu u koju će APK datoteke biti izvezene (kasnije je tu mapu također moguće definirati unutar postavki), a podržano je i pretraživanje. Nekih detalja ima još, a svakako je zgodno to što se APK Extractor može koristiti besplatno, no ako se žele ukloniti oglasi, moguće je honorirati autora iznosima od 1,89 eura do 14,99 eura.