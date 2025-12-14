Aplikacija HŽPP Planer prestaje s radom, dostupna je nova – HŽPP

Od 14. prosinca 2025. aplikacija Hrvatskih željeznica HŽPP Planer prestaje s radom. Umjesto nje potrebno je preuzeti novu aplikaciju HŽPP u trgovinama Google Play i App Store

Osnovni podaci Naziv HŽPP Namjena Kupnja karata i praćenje voznog reda vlakova Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Mobilna aplikacija HŽPP Planer služila je posljednjih nekoliko godina za praćenje vlakova u stvarnom vremenu i uključivala je detaljan pregled voznog reda vlakova Hrvatskih željeznica. No, njezinom je korištenju došao kraj, budući da su iz HŽ-a objavili da se ona gasi ove nedjelje, 14. prosinca, pa će postati nefunkcionalna i najbolje će je biti – deinstalirati. Umjesto nje, dostupna je nova mobilna aplikacija s više funkcija.

Nova mobilna aplikacija Hrvatskih željeznica HŽPP osmišljena je s ciljem modernizacije i olakšavanja putovanja vlakom svim korisnicima željezničkog prijevoza u Hrvatskoj. Glavni fokus stavljen je na brzu i sigurnu kupnju karata te pojednostavljeno planiranje putovanja, čime se nastoji poboljšati korisničko iskustvo. Putnicima je omogućen pregled voznog reda, što olakšava organizaciju vremena i smanjuje potrebu za čekanjem na kolodvorima.

Jedna od ključnih funkcionalnosti aplikacije je mogućnost kreiranja vlastitog korisničkog profila. Registracija korisnicima otvara dodatne pogodnosti, poput pregleda povijesti svih dosadašnjih kupnji, što omogućuje bolju kontrolu troškova i lakši pristup ranije kupljenim kartama. Sustav je prilagođen kako za povremene putnike koji kupuju pojedinačne karte, tako i za redovite korisnike kojima je omogućena kupnja pretplatnih karata.

Osim administrativnih funkcija, aplikacija služi i kao alat za informiranje tijekom samog putovanja. Korisnici imaju mogućnost praćenja tijeka putovanja te dobivanja pravovremenih informacija o eventualnim kašnjenjima i trenutnom stanju u prometu.