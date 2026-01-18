HŽ korektnu aplikaciju zamijenio lošijom. Istražili smo zašto i koliko je to koštalo

Mobilna aplikacija HŽPP Planer imala je više od 100 tisuća korisnika, no zamijenjena je novom, koja omogućuje i kupnju karata. Međutim, već u prvim tjednima naišla je na vrlo loše povratne informacije

Prije otprilike mjesec dana Hrvatske željeznice objavile su da njihova dotadašnja mobilna aplikacija za planiranje puta i praćenje vlakova, HŽPP Planer, prestaje s radom. Ona je zaista i ukinuta 14. prosinca prošle godine, da bi bila zamijenjena novim rješenjem, aplikacijom nazvanom jednostavno HŽPP. Ta je nova aplikacija osmišljena kao jedinstveno mjesto za ne samo praćenje voznog reda, već i za pružanje svih dodatnih informacija te kupnju željezničkih karata. Omogućila je i kreiranje korisničkog profila, što bi aktivnim korisnicima trebalo olakšati svakodnevna putovanja, dati pregled povijesti kupnje karata i slično.

Zamijenit ću te gorim, namjerno…

No, sve što je najavljivano u toj aplikaciji još nije integrirano ili nije u potpunosti funkcionalno. Da nova aplikacija ima mnoge probleme te da nije dorasla staroj, niti je uspjela zadovoljiti svoje redovite korisnike, pokazale su u prvim tjednima recenzije na trgovinama aplikacija. U trenutku nastanka ovog teksta prosječna ocjena na App Storeu (od 39 recenzija) joj je 1,7, dok je na Google Playu situacija daleko gora – 622 recenzenta dali su aplikaciji HŽPP prosječnu ocjenu od samo 1,5 (jedno vrijeme prosjek je bio još niži).

Na hrvatskom podforumu Reddita pokrenuta je rasprava "Nova HŽ aplikacija, je li ovo rekord u najnižoj ocjeni?", a i nama su se čitatelji obratili sa svojim kritikama aplikacije o čijem smo lansiranju pisali. Kritike javnosti najviše se odnose na netočnosti u prikazu kašnjenja vlakova (po kojima je HŽ poznat), probleme s prijavom na korisnički račun i provedbom plaćanja, ali se spominju i nedostaci i netočnosti servisnih informacija, povijesti putovanja te općenito kritizira se neintuitivno korisničko sučelje. Sve to potaknulo nas je na istraživanje – zašto je uopće funkcionalna aplikacija zamijenjena ovim, očito, poluproizvodom te postoje li planovi za nadogradnje i ispravke pogrešaka?

Doznali smo detalje

S nizom smo se pitanja obratili izravno HŽ-u, a oni su nam i odgovorili na njih – doduše šturo, ali smo dobili manje-više jasnu sliku o tome kako je i zašto uopće došlo do zamjene aplikacije te što se planira za budućnost. Evo što smo doznali od glasnogovornice HŽ Putničkog prijevoza…

Zašto je uopće došlo do zamjene jedne koliko-toliko funkcionalne aplikacije novom?

Aplikacija HŽPP Planer bila je autorsko djelo koje je održavala jedna osoba, što dugoročno nije održivo rješenje. Iz tog razloga donesena je odluka o objedinjavanju funkcionalnosti aplikacija HŽPP Karte i HŽPP Planer u novu aplikaciju HŽPP. (Op.a.: Aplikaciju HŽPP Planer je kao studentski projekt 2016. godine bio razvio Josip Šalković, danas Lead Android Engineer u Infinumu, a imala je više od 100.000 korisnika).

Tko je izradio novu aplikaciju i koliko je ona plaćena?

Aplikaciju je isporučio King ICT, a ukupna vrijednost projekta iznosila je 95.000 eura. Izrađena je u sklopu usluge adaptivnog održavanja ISPRO sustava s obzirom da se radi o prodajnoj aplikaciji koja je sastavni dio prodajnog sustava HŽPP-a – ISPRO. U EJON-u je sadržana pod brojem 2024/S F06-0001401 – Usluga adaptivnog održavanja ISPRO sustava, a u sklopu usluge su ugovorene i druge usluge vezane uz adaptivno održavanje ISPRO sustava. Iznos od 95.000 eura ne uključuje PDV kao ni održavanje aplikacije odnosno nadogradnju. (Op.a.: Ugovor je dodijeljen u rujnu 2024. godine bez javnog poziva, odnosno izravnom pogodbom).

Zašto nova aplikacija ne nudi funkcije koje je nudila stara, primjerice informacije o kašnjenjima vlakova u stvarnom vremenu?

U novoj aplikaciji putnicima su dostupne informacije o kašnjenjima. Podaci o kašnjenjima i sastavu vlaka preuzimaju se iz servisa HŽ Infrastrukture. Nažalost, navedeni servis je povremeno nedostupan, što utječe na točnost i dostupnost informacija u aplikaciji. HŽ Infrastruktura radi na implementaciji novog servisa iz kojeg će aplikacija HŽPP povlačiti navedene podatke, a što će se realizirati u prvoj polovici ove godine. Također, do kraja lipnja 2026. očekuje se završetak opremanja svih vlakova GPS modulima, što će omogućiti veliku nadogradnju aplikacije tijekom ljeta, odnosno bit će omogućeno praćenje vlakova u realnom vremenu.

Planiraju li se daljnje nadogradnje koje bi adresirale pritužbe korisnika?

Što se tiče preglednosti i jednostavnijeg prikaza, HŽPP uvažava primjedbe korisnika te aktivno radi na poboljšanjima korisničkog sučelja. Aplikacija će se redovito nadograđivati, a prva nadogradnja planirana je do kraja ovog mjeseca.

Naše iskustvo

Aplikaciju HŽPP instalirali smo i sami, da vidimo zbog čega se digla tolika buka. "Zapeli" smo već na prvom koraku registracije, što nam djeluje kao da aplikacija i nije detaljno testirana u stvarnim uvjetima. Naime, potrebno je tamo upisati svoje osobne podatke, kao i obično u takvim situacijama, no posebna se komedija odvija pri unosu datuma rođenja: ne nudi se izravan upis datuma, već ga je potrebno odabrati na kalendaru. Kad otvorite, pak, taj kalendar, on se otvori na današnji dan i ne nudi mogućnost skrolanja. Morate, dakle, klikati po njemu, pod uvjetom da se snađete u neintuitivnom sučelju – pa tražiti prvo gdje i kako doći do godine, pa potom mjeseca i dana, ili jednostavno lijevo-desno klikati po mjesecima naprijed-natrag, dok ne pronađete svoj datum rođenja.

Dva promotivna screenshota (lijevo, sredina) koji odražavaju realne funkcije aplikacije. Desno je tragikomični izbornik za odabir datuma rođenja

Nakon par minuta izgubili smo volju "napikavati" po ekranu, no srećom, aplikacija je prihvatila random izabrani datum, odnosno da smo rođeni 2017. godine pa je registracija uspješno i brzinski obavljena. Osobne podatke naknadno možete izmijeniti, osim e-maila i datuma rođenja – pa ako vas netko iz HŽ-a pita, autor ovog teksta tek će proslaviti deveti rođendan.

Nakon toga, aplikacija u praksi ne izgleda loše niti nedorađeno, sučelje je jednostavno i pregledno, tu je i tamni način rada te općenito odaje dojam prosječne aplikacije ("not great, not terrible"). Nudi se kupovina karata, pojedinačnih ili pretplatnih, sličnog procesa kao i na HŽ-ovom webu, no kad uđemo malo dublje u funkcije, postaje jasnijom kritika čestih putnika – do informacija o stvarnom voznom redu i kašnjenjima komplicirano je doći. Za to morate prvo potražiti liniju koja vas zanima, kao da želite kupiti kartu, pa će se tek nakon toga u popisu vlakova pojaviti eventualni podatak o njegovom kašnjenju. Nekog sustavnog pregleda, nažalost, nema, a niti ovaj ne radi baš uvijek. Nadajmo se da će se on u nekom obliku pojaviti u budućim nadogradnjama koje su nam "obećali" iz HŽ-a.

U našem (doduše, ograničenom) testiranju nije dolazilo do pada sustava, no neki su se žalili i na to. Ipak, sasvim nam realnom zvuči situacija u kojoj vlak vozi nekim udaljenim predjelom bez signala, a ako kupljenu kartu niste pohranili na uređaj, tada je ne možete unutar aplikacije pokazati kondukteru, što je također prigovor nekih od korisnika koji su se s time susreli. Dok se HŽPP ne nadogradi, korisnici iOS-a imaju na raspolaganju nezavisnu aplikaciju Vlakovi HR, a onima na Androidu preporučamo, kao uostalom uvijek kad su u pitanju Hrvatske željeznice – strpljenje.