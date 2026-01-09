AresScan+ - vrlo sposoban mobilni skener koji sve obrađuje lokalno na telefonu

Aplikacije koje pretvaraju pametne telefone u praktične mobilne skenere već odavna nisu ništa neobično, no dobar ih dio koristi servis u oblaku za obradu slika. Ovo je aplikacija koja obradu može raditi izravno na pametnom telefonu, pa je se može koristiti i bez internetske veze…

OSNOVNI PODACI Naziv AresScan+ Namjena Mobilni skener pogonjen umjetnom inteligencijom Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Premda se AresScan+ na prvi pogled može činiti kao tek još jedna aplikacija koja omogućava da se na vrlo jednostavan način digitaliziraju (skeniraju) dokumenti koristeći kameru ugrađenu i pametni telefon, od brojnih sličnih se aplikacija razlikuje ponajprije na tome da se obrada odvija na samom uređaju.

Međutim, ova aplikacija nudi daleko više mogućnosti od tek običnog skeniranja dokumenata uz podršku za prepoznavanje tiskanoga teksta (OCR). Ne samo da je skeniranje izvedeno onako kako bi se to moglo i priželjkivati, uz automatsku korekciju, inteligentnu detekciju rubova dokumenata, te automatsko ugađanje parametara slike, nego je moguće i uređivati PDF dokumente.

Tako je AresScan+ omogućava spajanje više PDF-ova u jedan, reorganizirati stranice u nekom dokumentu, rotirati ili brisati stranice, tu je čak i podrška za komprimiranje mapa s datotekama u poznate arhivske formate, moguće je popravljati PDF dokumente kod kojih postoji greška, podržano je i šifriranje dokumenata i štošta drugo.

Specifičnost je i Neural Scanner kroz koji se mogu prilagoditi performanse za svaki uređaj (ne treba zaboraviti da se aplikacija oslanja na modele umjetne inteligencije koji se izvršavaju izravno na uređaju), tu je i Text Intelligence kojim se omogućava prijevod teksta u više od 50 jezika (no ne samo i to), a tu su i brojni drugi detalji i mogućnosti. Da bi stvar bila još bolja, AresScan+ se može koristiti sasvim besplatno.