Gemini sada može prepoznati PDF datoteku na mobitelu korisnika

U najnovijoj verziji Googleovog upravitelja datoteka, Files by Google, korisnik može pozvati Gemini dok pregledava PDF-ove te postaviti pitanje o sadržaju dokumenta.

Kako prenosi Android Police, za korištenje te funkcije potrebno je pozvati Gemini tijekom pregledavanja PDF-ova u aplikaciji Files by Google te kliknuti na naredbu Ask about this PDF (Postavite pitanje o ovom PDF-u). Tada će se otvoriti skočni prozor u kojem je moguće napisati tekst i postaviti željeno pitanje ili naredbu.

Novinar Android Policea, Mishaal Rahman, postavio je na Threadsu snimak zaslona koji prikazuje kako ta funkcija izgleda u praksi.

Za korištenje Geminija unutar Files by Googlea potrebno je imati pretplatu na Gemini Advanced i Android 15. Riječ je, inače, o funkciji koju je Google najavio još u svibnju na I/O konferenciji.