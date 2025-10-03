Athena - solidan mobilni vatrozid za relativno preciznu kontrolu mrežnog pristupa

Riječ je o još jednom rješenju za nadzor mrežne aktivnosti na pametnom telefonu te zaštitu privatnosti kroz relativno preciznu kontrolu koje će aplikacije imati pristupa internetskoj vezi te uz nekoliko dodatnih korisnih mogućnosti…

OSNOVNI PODACI Naziv Athena Namjena Vatrozid za Android telefone s blokiranjem nepoželjnog sadržaja Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 4,99 eur (Premium)

Athena: Firewall & Adblocker je, baš kao što je lako zaključiti prema punom nazivu aplikacije, još je jedno mobilno rješenje koje omogućava nešto precizniju kontrolu koje će od instaliranih aplikacija imati internetski pristup, dok je tu i blokiranje neželjenih oglasa ali i drugog sadržaja čime se barem djelomice štiti privatnosti kao i opća sigurnost.

Sučelje je moderno i jednostavno te osmišljena prema Material You dizajnerskim principima, a kao i brojne druge slične aplikacije, može raditi i na uređajima na kojima je omogućen root pristup, ali i na onima kojima ga nema budući da se može osloniti na lokalni VPN. Suština Athene zapravo je omogućavanje preciznije kontrole mrežnog pristupa aplikacijama.

Naime, moguće je odrediti koje aplikacije mogu pristupati Internetu i koje ne, pri čemu se postavke definiraju individualno za svaku instaliranu aplikaciju, a tu je i podrška za blokiranje nepoželjnog sadržaja na razini čitavog sustava putem fleksibilnih DNS filtera (u suštini se koriste DNS liste koje je moguće uključivati ili isključivati).

Osim toga, tu je i mogućnost praćenja mrežne aktivnosti u stvarnom vremenu što znači da je lako moguće otkriti koje aplikacije u pozadini šalju podatke, koliko često to čine i kamo ih šalju. Tu je i blokiranje zlonamjernih stranica, opcija korištenja šifriranog DNS-a, stealth način rada te niz drugih dodataka koji povećavaju razinu privatnosti i sigurnosti.

Athena je otvorena koda, a većina se toga može koristiti besplatno, no tu je i izdanje Premium koje stoji 4,99 eura, a čijom se kupovinom zapravo honorira autore te se dobivaju neke dodatne mogućnosti.