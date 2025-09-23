Net Blocker - omogućava lako blokiranje internetskog pristupa aplikacijama

Mnogo je razloga zašto bi se nekim aplikacijama ograničio ili onemogućio internetski pristup na pametnom telefonu, a ovo je aplikacija koja će upravo to omogućiti. Jedna od njezinih prednosti svakako je i činjenica da ne zahtijeva rootanje telefona da bi funkcionirala…

OSNOVNI PODACI Naziv Net Blocker Namjena Ograničavanje pristupa Internetu pojedinim aplikacijama Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / od 3,19 eur

Net Blocker je svojevrsni osobni vatrozid za Android pametne telefone koji omogućava da se vrlo jednostavno definira koja će aplikacija imati pristup internetu, a kojoj će se taj pristup uskratiti. Prednost joj je činjenica da nije potrebno rootati telefon da bi aplikacija radila (oslanja se na lokalni VPN), a pritom nudi neke naprednije mogućnosti koje se obično mogu vidjeti kod opremljenijih aplikacija ovoga tipa.

Samu je aplikaciju zapravo vrlo jednostavno koristiti, a nakon što se instalira i aktivira lokalni VPN koji je potreban da bi aplikacija mogla raditi ono čemu je namijenjena te se pritom daju i odgovarajuće dozvole, u popisu je svih instaliranih aplikacija razmještenih u osnovne kategorije, pored one kojoj se želi blokirati pristup Internetu, potrebno samo kliknuti na odgovarajuću ikonu.

Pritom je zgodno to što je tu mogućnost blokiranja pristupa samo putem Wi-Fi mreže, putem mobilnih podataka ili u cijelosti (da bi se ova mogućnost mogla koristiti, potrebno ju je doplatiti), a tu su i druge mogućnosti kao što je opcija da se blokiranje pristupa Internetu automatski blokira prema zadanom rasporedu ili da se definira koliko je internetskog prometa dostupno svakoj aplikaciji pojedinačno.

Aplikacija u suštini korektno odrađuje ono što bi i trebala, no zamjeriti joj se može prilično neobično osmišljen model naplate. S jedne se strane potiču donacije koje mogu ići i do 234,99 eura jednokratno ili do 7,30 eura mjesečno, a s druge strane se za uklanjanje oglasa na 30 dana mora platiti 4,78 eura ili se za dodatnu mogućnost blokiranja pristupa po tipu mreže mora platiti 3,19 eura.

S druge strane, moguće je pogledati jedan oglasi kako bi se drugi sakrili na 12 sati, a isto vrijedi i za funkcije za koje je potrebno platiti; gledanjem se oglasa može produljiti period na 60 minuta. Stavi li se to na stranu, Net Blocker će sasvim dobro poslužiti da se aplikacijama jednostavno blokira pristup Internetu.