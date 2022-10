Beelinguapp – učenje jezika usporednim čitanjem i slušanjem priča

OSNOVNI PODACI Naziv Beelinguapp Namjena Učenje i usavršavanje znanja stranog jezika Android Play Store iOS App Store Cijena 173 kn godišnje

Aplikacija za učenje stranih jezika definitivno ne nedostaje, a većina zapravo nudi otprilike isti ili barem sličan princip učenja. Beelinguapp se, u toj šarolikoj gomili, ističe sasvim drukčijim pristupom i ne samo da pomaže učiti strani jezik, nego ga pomaže i usavršiti te proširiti vokabular. Koncept je zapravo sasvim jednostavan; Beelinguapp omogućava čitanje i slušanje priča, novinskih članaka pa čak i slušanje pjesama.

Trik je u tome što se izvorni tekst prikazuje paralelno na stranom jeziku koji se želi naučiti kao i na jeziku koji se dobro poznaje (ili na materinskom jeziku), pa je moguće upravo kroz aktivno čitanje učiti jezik (ili ga usavršavati). Dakako, tu su i druge stvarčice, kao što je mogućnost dodavanja nepoznatih riječi u vlastiti rječnik, tu je i mogućnost vježbanja izgovora (potrebno je dozvoliti pristup mikrofonu) i štošta drugo.

Premda će se s ovim konceptom snaći i početnici, barem kakvo-takvo poznavanje stranoga jezika koji se želi naučiti je poželjno, ali nije nužno. Sve počinje tako da se prođe kroz nekoliko uvodnih prozora kroz koji se kratko pojašnjava Beelinguapp zapravo nudi, a tijekom toga je potrebno naznačiti kakav se tip tekstova voli čitati, odrediti razinu poznavanja stranoga jezika (od A1 do C2) te dinamika učenja (od jedne do tri priče pa sve do sedam do deset priča tjedno).

Konačno, valja otvoriti korisnički račun i započeti probni period. Aplikacija nije besplatna ali je se može besplatno isprobavati sedam dana, nakon čega valja plaćati godišnju pretplatu od 173 kn (pripaziti se samo mora na to da se prije isteka probnog razdoblja otkaže pretplata kako iznos pretplate ne bi bio naplaćen.