Učenje stranog jezika uz Google tražilicu za pet zemalja

Učenje novog jezika pravi je izazov, s obzirom da ga nije uvijek jednostavno savladati, a glavna prepreka većinom je nemogućnost vježbanja aktivnog govora.

Iz Googlea stiže nova značajka Google tražilice koja pomaže ljudima pri učenju novog jezika uz vježbanje govora i poboljšanje jezičnih vještina. Riječ je o kratkim vježbama u trajanju od 3 do 5 minuta, s primjerima iz stvarnog života, gdje se dobiju personalizirane povratne informacije, a postoji opcija dnevnih podsjetnika za učenje. U ovom trenutku bit će dostupno učenje i prevođenje isključivo sa i na engleski jezik.

Nova funkcionalnost osmišljena je kao dopuna za učenje uz druge resurse, kao što su osobno podučavanje, predavanja ili neke mobilne aplikacije.

Google ističe da su se udružili s brojnim lingvistima, učiteljima i pedagoškim stručnjacima kako bi kreirali iskustvo govorne prakse koje je učinkovito i motivirajuće.

Judit Kormos, profesorica na Sveučilištu Lancaster i partnerica ovog Google projekta kaže kako je "govor u određenom kontekstu vještina koju osobe koje uče novi jezik često nemaju priliku vježbati. Iz tog razloga je ovaj alat vrlo koristan kao nadopuna nastavi i ostalim resursima".

Personalizirane povratne informacije

S obzirom da svaka osoba uči na svoj način, dobivanje personaliziranih povratnih informacija u stvarnom vremenu ključna je kod učenja. Odgovori koje korisnik ponudi analiziraju se u stvarnom vremenu i pružaju se ispravci i prijedlozi za poboljšanja.

Kontekst

Kontekstualno prevođenje pruža mogućnost prevođenja pojedinačnih riječi i fraza unutar određenog konteksta, budući da neke riječi mogu imati višestruko značenje. Tijekom vježbanja, potrebno je dotaknuti riječ koju korisnik ne razumije kako bi vidio prijevod te riječi s obzirom na kontekst.

Gramatika

Kako bi se omogućile povratne informacije za govorni jezik, istraživački timovi prilagodili su modele ispravljanja gramatike za pisani tekst.

Primjer toga je u nastavku, gdje se može vidjeti kako je riječ „at“ potrebno umetnuti iza četvrte riječi, a „PREPOSITION“ označava da je riječ o prijedlogu.

UNOS: I1 am2 so3 bad4 cooking5

ISPRAVAK: I1 am2 so3 bad4 at5 cooking6

UREĐIVANJE: ('at', 4, PREPOSITION, 4)

Ovaj alat bit će dostupan u sljedećim danima korisnicima Android uređaja, koji prevode sa ili na engleski jezik, na tržištima Argentine, Kolumbije, Indije, Indonezije i Meksika, a u budućnosti će se proširiti na više jezika i tržišta.