Blinkist - omogućuje brzi pregled najvažnijih ideja i koncepata iz brojnih knjiga kroz sažetke

SNOVNI PODACI Naziv Blinkist Namjena Nudi sažetke za tisuće knjiga Android Google Play iOS App Store Cijena Beplatan / 79,63 eur godišnje

Aplikacija koje se specijaliziraju za književne sažetke više nisu ništa neobično, pogotovo u današnje užurbano digitalno doba kada se ima sve manje vremena za čitanje knjiga. Blinkist, slično kao i konkurentne aplikacije, nastoji kroz sažetke (blinkove) svojim korisnicima omogućiti da izvuku najvažnije ideje, koncepte i pouke koje knjige poručuju.

Pritom se Blinkist ne ograničava samo na knjige, nego u svojoj biblioteci nudi i podcastove, a svakako je dobro i to što se sažeci mogu i pročitati i poslušati kao i to da je funkcionalno solidno osmišljena. Aplikacija će svaki dan ponuditi novi sažetak neke knjige koji se može pročitati onda kada se ima za to vremena (npr. na putu do posla), a blinkove se može dodati u osobnu knjižnicu.

Blinkist nudi sažetke knjiga iz doista različitih kategorija kao što su osoban razvoj, zdravlje i nutricionizam, društvo i kultura, roditeljstvo, poduzetništvo, seks i veze, novac i investicije, produktivnost, tehnologija i budućnost, komunikacijske vještine i štošta drugo, pa će gotovo svatko pronaći nešto za sebe.

Besplatna varijanta aplikacije je vrlo ograničena što se ponude sažetaka tiče, a može se dobiti nekoliko besplatnih knjiga kako bi se stekao dojam što Blinkist doista jest i što može ponuditi. Tu je i mogućnost iskušavanja pune inačice sedam dana, a nakon toga valja početi plaćati pretplatu koja stoji 79,63 eura godišnje.