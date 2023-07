Camtronome - napredni mobilni metronom koji će se dopasti profesionalnim glazbenicima

Svaki ozbiljni glazbenik koji drži do sebe ima metronom, uređaj koji pomaže glazbenicima da održe tempo i ritam u glazbi i to pogotovo onda kada uvježbavaju izvođenje nekoga glazbenog djela. Ovo je vjerojatno najpopularnija aplikacija koja će poslužiti kao dostojna zamjena za fizički metronom…

OSNOVNI PODACI Naziv Camtronome Namjena Mobilni metronom za profesionalne glazbenike Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 17,99 USD godišnje (Basic), 33,99 USD godišnje (Pro), 64,99 USD godišnje (Ultimate)

Metronom je dobro poznata naprava koja se koristi u glazbi za održavanje ritma, a još je Ludwig van Beethoven bilježio metronomske oznake (naputci skladatelja o brzini izvođenja djela) u Osmoj simfoniji iz 1817. godine (radili su to i brojni drugi skladatelji i nakon njega) nakon što je Johann Nepomuk Mälzel patentirao mehanički metronom samo godinu dana ranije.

Otad pa do danas, metronom je postao samo jedan od obaveznih alata koji koriste profesionalni glazbenici (i svi koji se tako osjećaju), a Camtronome je mobilna aplikacija koja nudi sve što bi se moglo poželjeti kad se treba koristiti metronom. Zapravo, ova se aplikacija prezentira kao više od metronoma što je, kad se pogledaju njegove mogućnosti, istina.

Dakle, ne samo da nudi vrlo fleksibilan digitalni metronom s preciznim kontrolama za upravljanje tempom i drugim parametrima, nego omogućava stvaranje vlastitih metronoma gdje se tempo i ritam mijenja tijekom vremena, kao i mogućnost snimanja videozapisa izvođenja nekog glazbenog djela.

Drugim riječima, ovaj mobilni metronom odlično će doći kod uvježbavanja izvođenja nekog glazbenog djela pri čemu je moguće mjeriti i evaluirati preciznost i točnost same izvedbe (za to postoji i namjenski modalitet), a tu su i brojne druge mogućnosti kao što je podrška za USB i Bluetooth tipkovnice, podrška za playliste, audio podsjetnik kada dolazi do promjene strukture glazbenog djela, brojne ugrađene vježbe i štošta drugo.

Camtronome nije besplatan no nakon instalacije se dobiva pola sata kako bi se isprobale njegove bogate mogućnosti, a dolazi u tri varijante i razine opreme. Tako inačica Basic stoji 17,99 dolara godišnje, opremljenije izdanje Pro stoji 33,99 dolara godišnje dok najopremljenija varijanta Ultimate stoji jednokratno 64,99 dolara.