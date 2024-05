Claude - poznati chatbot konačno je dostupan i na području EU, a to znači i u Hrvatskoj

Sada već dobro poznati chatbot koji koristi veliki jezični model koji je razvio Anthropic konačno je postao dostupan i korisnicima na području EU, a osim što ga se može koristiti putem web preglednika, dostupna je i službena aplikacija no zasad samo za iOS…

OSNOVNI PODACI Naziv Claude Namjena Chatbot koji koristi poznati Anthropicov veliki jezični model Claude Android Nema iOS App Store Cijena Besplatan / 22,5 eur mjesečno (Pro)

Anthropicov veliki jezični model Claude dulje vrijeme nije bio dostupan korisnicima na području EU, no nedavno je ta barijera uklonjena i sada svi mogu koristiti blagodati ovoga modela kao i chatbota koji se na njega oslanja, iskorištavajući sve njegove mogućnosti kao i prilično solidne performanse.

Sam chatbot (Claude.ai) omogućava pristup cjelovitoj obitelji velikih jezičnih modela i to Haiku, Sonnet i Opus koji svojim sposobnostima nadmašuju usporedivu konkurenciju, a trenutačno ga se može koristiti bilo putem službene web stranice te kroz službenu aplikaciju za pametne telefone koja je trenutačno dostupna samo za korisnike iOS-a.

Slično kao što to je to slučaj i kod konkurencije, besplatna inačica je limitirana pa se tako dobiva pristup modelu Sonnet dok se za korištenje Anthropicovog najmoćnijeg modela (Opus), mora plaćati pretplata za izdanje Pro koje stoji 22,5 eura mjesečno. Doduše, pritom se dobiva i prioritetniji pristup tijekom većeg zagušenja, veći broj tokena, veći broj upita koje se može postaviti, kao i raniji pristup novim značajkama.

Službena aplikacija ne nudi neke posebno napredne mogućnosti no, više ili manje, može se koristiti ono što sam chatot bože, a to su većinom klasični zadaci; od kreiranja sažetaka od unesenog teksta, općenitog generiranja teksta, preko generiranja programskog koda i izvlačenja teksta sa slika, do razgovaranja u kontekstu poslanih dokumenata, rješavanja nešto složenijih problema te drugoga što bi se očekivalo od današnjih popularnih LLM-ova.