Neki upiti AI izazvaju 50 puta više emisija CO2 od drugih

Složeni odgovori velikih jezičnih modela potiču više emisija ugljičnog dioksida od jednostavnih odgovora, baš kao i modeli koji pružaju točnije odgovore, zaključili su istraživači Sveučilišta primijenjenih znanosti u Münchenu u objavljenom u časopisu Frontiers in Communication. Uz to, modeli zaključivanja proizvode do 50 puta više emisija CO 2 od modela sažetih odgovora.

Tokeni za razmišljanje

Istraživači su procijenili 14 LLM-ova u rasponu od sedam do 72 milijarde parametara na 1000 referentnih pitanja iz različitih predmeta. Modeli zaključivanja u prosjeku su generirali 543,5 tokena po pitanju, dok su sažeti modeli zahtijevali samo 37,7 tokena po pitanju. Tokeni za razmišljanje su dodatni tokeni koje modeli LLM-a za zaključivanje generiraju prije davanja odgovora. Veći otisak tokena uvijek znači veće emisije CO 2 . Međutim, to ne znači nužno da su rezultirajući odgovori točniji, već složeni detalji koji nisu uvijek bitni za ispravnost.

Usporedba uspješnosti testiranih LLM-ova na zadacima s višestrukim izborom i slobodnim odgovorima, s prikazom uspješnosti Maximilian Dauner, Gudrun Socher

Najtočniji je bio Cogito model s omogućenim logičkim zaključivanjem i 70 milijardi parametara, koji je dosegao točnost od 84,9 %. Model je proizveo tri puta više emisija CO2 od modela slične veličine koji su generirali sažete odgovore.

Između točnosti i održivosti

"Vidimo jasan kompromis između točnosti i održivosti svojstven LLM tehnologijama. Nijedan od modela koji je održavao emisije ispod 500 grama ekvivalenta CO2 nije postigao točnost veću od 80 % pri točnom odgovaranju na 1000 pitanja", otkrivaju istraživači. Uz to, pitanja koja su zahtijevala dugotrajne procese zaključivanja, na primjer apstraktna algebra ili filozofija, dovela su do šest puta većih emisija od jednostavnijih predmeta, poput srednjoškolske povijesti.

Prosječan broj tokena potrebnih svakom LLM-u za odgovaranje na pitanja o različitim temama. Za modele zaključivanja broj tokena zaključivanja generiranih prije davanja konačnog odgovora označen je tamnijom bojom Maximilian Dauner, Gudrun Socher