Closed Camera - omogućuje snimanje videozapisa ugrađenom kamerom čak i kad je zaslon isključen

Većina aplikacija koje omogućuju snimanje videozapisa ugrađenim kamerama u pametni telefon traže određenu razinu interakcije što je i sasvim razumljivo, no onima koji žele sakriti činjenicu da je u tijeku snimanje videozapisa, ova bi aplikacija mogla biti zanimljiva…

OSNOVNI PODACI Naziv Closed Camera Namjena Prikriveno snimanje videozapisa ugrađenom kamerom Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Closed Camera je vrlo specifična aplikacija koja omogućuje snimanje videozapisa bilo stražnjom ili prednjom kamerom ugrađenom u pametni telefon, pa za razliku od većine drugih sličnih aplikacija, ova zapravo omogućava da se snimanje obavlja u pozadini, čak i onda kada je zaslon pametnog telefona isključen.

Drugim riječima, oni koji traže aplikaciju koja bi im omogućila snimanje videozapisa ugrađenim kamerama, a da se sama činjenica da se snimanje odvija ne primijeti, ovo je besplatna aplikacija koja će im upravo to omogućiti.

Naglašeno je minimalističkog pristupa i ne nudi posebno raskošne mogućnosti, no s obzirom na njenu namjenu, to zapravo i nije potrebno. Snimanje se može odvijati bez aktivnog pretpregleda, a zgodno je to što se u samu aplikaciju zapravo treba prijaviti (može se koristiti biometrija) ili je tu opciju moguće isključiti u postavkama.

Za početak snimanja dovoljno je tek dodirnuti gumb Record, izabrati hoće li se za snimanje koristiti prednja ili stražnja kamera (prvi put je potrebno dati i odgovarajuće dozvole), a onda se aplikacija može gurnuti u pozadinu. Idući put kad se pokrene, snimanje je moguće zaustaviti, a kada se to učini, bit će je moguće reproducirati, snimiti, obrisati ili podijeliti s drugima.

Naravno, snimke je moguće pregledavati i kasnije jer će sve biti uredno popisane, dok je u postavkama moguće definirati i razinu kvalitete snimke (postoje samo tri moguće razine kvalitete). Sama aplikacija je besplatna, no prikazuju se oglasi.