Radikalna metoda praćenja zdravlja - kamera u WC školjci analizira izlučevine

U svijetu zdravstvenih inovacija, ovo je jedan korak dalje. Ili bolje rečeno, dublje. Throneov sustav za "inteligenciju crijeva" analizira izlučevine, omogućujući bolje razumijevanje zdravstvenog statusa korisnika. Iako na prvi pogled nekonvencionalna, ideja, trenutno u beta fazi, temelji se na činjenici da naše tjelesne izlučevine kriju mnoštvo informacija o našem zdravlju.

U engleskom jeziku, riječ "throne" primarno znači "prijestolje", što se odnosi na ceremonijalnu stolicu na kojoj sjedi monarh. Međutim, ova riječ se također koristi kao eufemizam ili šaljivi izraz za zahod, odnosno zahodsku školjku. Kada netko kaže "I'm going to sit on the throne" (Idem sjesti na prijestolje) u neformalnom kontekstu, to je često šaljiv način da se kaže "Idem na zahod".

Dugačija primjena umjetne inteligencije

Model umjetne inteligencije koji je razvila tvrtka treniran je da dešifrira suptilnosti u uzorcima stolice i urina. Prema riječima izvršnog direktora Scotta Hinklea u intervjuu za TechCrunch, Throneova transformacija u tvrtku koja proizvodi kamere za toalete nije bila trenutna odluka. Prvotno su namjeravali stvoriti platformu za zapošljavanje zdravstvenih djelatnika, ali su promijenili smjer nakon što su osigurali 1,2 milijuna dolara financiranja od Night Capitala, Rief Venturesa i Hustle Funda. Prepoznavši zasićenost tržišta, odlučili su se okrenuti potrošačkom hardveru s posebnim naglaskom na praćenje probavnog zdravlja.

Ciljana skupina i dostupnost proizvoda

Startup se fokusira na odrasle osobe i ljude koji se nose s dugoročnim probavnim problemima, poput Crohnove bolesti, ulceroznog kolitisa ili sindroma iritabilnog crijeva, kao svoju glavnu ciljanu skupinu. Drugikoji mogu imati koristi od praćenja informacija iz školjke je starija populacija i oni koji se bave sportom, stoji na stranicama.

Throne

Startup ovako reklamira prednosti: "S Throneom možete otkriti koja hrana, dodaci prehrani i promjene u ponašanju najbolje djeluju za vas. Koristite Throne aplikaciju za praćenje vaše prehrane, lijekova, dodataka prehrani i aktivnosti kako biste povezali točke o tome što doprinosi vašem dobrom (ili lošem) zdravlju probavnog sustava.

Throne

Za one zainteresirane za isprobavanje ovog inovativnog sustava praćenja zdravlja, Throneov proizvod trenutno je dostupan za prednarudžbu nakon ograničene probne faze. Redovna cijena kamere za toalet iznosi 499 dolara, no posebna ponuda za rane kupce snižava cijenu na 299 dolara.

Kamera usmjerena isključivo na WC školjku

Koncept kamere u tako intimnom prostoru naravno izaziva zabrinutost oko privatnosti i sigurnosti. TechCrunch je kontaktirao Throne kako bi o toj temi doznao više, pa je tvrtka objavila na svojim stranicama detalje o privatnosti i sigurnosti te mjerama zaštite. Throne naglašava da je kamera usmjerena isključivo na WC školjku kako bi snimila slike za zdravstvenu analizu. Korištenjem tehnologije prepoznavanja slika, tvrtka automatski uklanja sve neprikladne snimke, osiguravajući da se zadržavaju samo podaci relevantni za analizu izlučevina. Tvrtka naglašava da ne pristupa pojedinačnim podacima korisnika, već se fokusira na analizu anonimiziranih i agregiranih podataka koji čuvaju anonimnost korisnika.

Francuska tvrtka najavljuje sličan uređaj

Ima i drugih sličnih pokušaja tehnološki unaprijediti zahodsku školjku. Withings, francuska tvrtka za potrošačku elektroniku koja se specijalizirala za povezane zdravstvene uređaje i digitalna zdravstvena rješenja, popularna na američkom tržištu, predstavila je na prošlogodišnjem CES-u uređaj pričvršćen na prednju stranu školjke za analizu mokraće. Na njihovim web stranicama opisan je kao "Prvi laboratorij za analizu urina bez korištenja ruku" ali još uvijek je pod oznakom "U-Scan dolazi uskoro!"