CuriosityStream – Netflix za dokumentarce

OSNOVNI PODACI Naziv CuriosityStream Namjena Streaming servis za dokumentarne filmove i serije Android Google Play iOS App Store Cijena Od 90 kn godišnje

U slučaju da vam ovoga ljeta dosadi ponuda s Netflixa ili nekog drugog streaming servisa, za sitan novac možete doći do pretplate na CuriosityStream, servis koji nudi stotine kvalitetnih dokumentaraca u HD ili čak 4K kvaliteti. Osnovna cijena pretplate na njega je 20 dolara godišnje (za HD opciju), no vrlo često ćete naići na kakvu akciju u kojoj ćete godišnju pretplatu platiti tek 12 dolara – u prijevodu, samo dolar mjesečno (plus PDV). Sve da pogledate samo jedan film mjesečno, to je i više nego isplativo.

Kad je riječ o ponudi sadržaja, on je podijeljen u žanrove. Pronaći ćete tako sekcije Znanost, Povijest, Tehnologija, Priroda, Društvo, Lifestyle, te Djeca, unutar svake od njih još 7-8 potkategorija, a u svakoj od njih nalazi se obično nekoliko desetaka naslova. Mahom je riječ o dokumentarcima starima do najviše pet ili deset godina, a široka je ponuda i potpuno novih sadržaja – tako da ćete sigurno pronaći nešto za sebe.

Jednostavno sučelje i kompatibilnost s Chromecastom su za pohvalu

O samoj aplikaciji ne treba trošiti riječi. Ona je pregledna i jednostavna, nudi pretraživanje i "pametne" preporuke prilagođene korisniku, nudi gledanje videa na mobitelu, ali i podršku za streamanje na televizor pomoću Chromecasta. Podržani su i drugi uređaji, kao što su Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV i Xbox. Sadržaje je moguće i skinuti na uređaj te gledati offline.

Sigurno će vas zanimati i da ograničenja broja uređaja koji mogu istodobno reproducirati sadržaj s istog korisničkog računa – nema. To znači da možete do mile volje dijeliti svoje pristupne podatke s obitelji i prijateljima, što uz zaista nisku cijenu pretplate čini vrlo primamljivu ponudu za svakog ljubitelja kvalitetnog sadržaja.