DuckDuckGo Privacy Browser - preglednik koji sprječava praćenje i čuva osobne podatke

OSNOVNI PODACI Naziv DuckDuckGo Privacy Browser Namjena Web preglednik koji štiti privatnost Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

DuckDuckGo je mnogima omiljena tražilica koja se još od 2008. brine o tome da privatnost korisnika bude očuvana, ne bilježeći nikakve osobne podatke i time osigurava da se korisnici i ono što oni rade i pretražuju ne prati. Uz odličnu tražilicu, tu je i DuckDuckGo Privacy Browser, web preglednik otvorenog koda koji obećava isto.

U suštini je riječ o tipičnom mobilnom web pregledniku koji se svojim mogućnostima ne može uspoređivati s nekim razvikanijim imenima (oslanja se na WebView), ali će se sigurno dopasti svima onima koji žele zaštiti svoju privatnosti i izbjeći danas inače sasvim tipično praćenje mnogih web stranica i oglašivačkih mreža.

Drugim riječima, ovaj će web preglednik prilično uspješno blokirati razne skrivene trackere, osiguravat će da se komunikacija s web stranicama odvija preko HTTPS-a tamo gdje je to moguće, a posebno je zgodno i to što će svaka stranica dobiti ocjenu privatnosti (od A do F) kako bi se lako doznalo koliko stranica na kojoj se trenutačno nalazi drži do privatnosti.

Dakako, ne treba posebno ni izdvajati činjenicu da se potiče korištenje tražilice DuckDuckGo što je definitivno uputno i to pogotovo ako se želi što više odmaknuti od Googleovog možda i presnažnog utjecaja. Sve u svemu, riječ je o korektnom web pregledniku s kojim je ugoda surfanja dobra, a pri tome se dobiva i relativno visoka zaštita privatnosti.